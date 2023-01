Il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, e la Patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, hanno avviato oggi una collaborazione finalizzata ad esaltare valori e modelli culturali che vanno oltre i canoni estetici e promuovono creatività, abilità, competenze, unicità di donne e uomini proiettati ad essere i ‘nuovi costruttori di futuro’.

Attraverso le molteplici attività che il Concorso di Bellezza, a partire da quest’anno, realizzerà su tutto il territorio nazionale potranno essere coinvolti e valorizzati talenti di vario genere: dall’alta sartorialità all’arte dell’acconciatura ed al trucco, dalla fotografia all’audiovisivo, senza negare il dovuto palcoscenico alle produzioni enologiche e gastronomiche.

In prospettiva, la Manifestazione, ma più ancora le miss – ed in special modo la Miss Italia in carica, Lavinia Abate – potranno diventare le ‘ambasciatrici’ delle eccellenze del tanto apprezzato ‘made in Italy’, con l’ipotesi di realizzare – in una filiera ideale che andrà dalle fasi provinciali a quelle nazionali, per oltre 400 eventi complessivi – occasioni di valorizzazione della creatività e della modernità dell’artigianato e delle piccole imprese rappresentati da Confartigianato e che continuano a fare grande la storia produttiva del nostro Paese.

“Insieme a Miss Italia – ha commentato il presidente di Confartigianato, Marco Granelli – intendiamo estendere il concetto di bellezza a tutta la nostra straordinaria e moderna capacità di ‘saper fare’. Il nostro obiettivo consiste nel mostrare, soprattutto ai giovani, che la gradevolezza dell’aspetto estetico può essere in equilibrio armonico con l’impegno, la formazione e la continua spinta a migliorare per esprimere al meglio le qualità personali e le eccellenze imprenditoriali che il mondo ci invidia”.

“Siamo enormemente soddisfatti e orgogliosi per l’accordo di oggi – ha rilanciato la Patron del Concorso di MISS ITALIA, Patrizia Mirigliani – perchè occasioni come queste, che riconoscono a Miss Italia il suo valore storico di manifestazione popolare profondamente radicata nel Paese e nelle sue tradizioni, ci caricano di una importante responsabilità, quella di diventare non solo testimoni, ma soprattutto ‘ambasciatori’ della bellezza italiana del fare: la stessa che da sempre – prosegue la Patron Mirigliani – ci fa essere leader di creatività e manualità nel mondo, mettendoci ai primi posti, se non al primo posto assoluto, in alcuni settori che Confartigianato difende e valorizza ogni giorno con la sua puntuale attività di formazione e sostegno. Sarà per noi un enorme onore rilanciare questo ambizioso progetto e fare in modo che Confartigianato e tutti i suoi iscritti possano sentirsi a pieno titolo graditissimi e apprezzatissimi ospiti nella grande casa di Miss Italia”.

