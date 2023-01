Dopo il successo delle precedenti stagioni torna Avamposti, la docuserie firmata da Claudio Camarca che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Nella nuova stagione “Avamposti – Nucleo Operativo”, disponibile in anteprima streaming su discovery+ e successivamente sul Nove, seguiamo 5 nuove storie ambientate nei quartieri più difficili di Roma (Ostia), Bologna, Caserta e Bari.

Riprende il viaggio della troupe di Avamposti al seguito dei Nuclei Operativi dell’Arma dei Carabinieri, per documentare con un accesso esclusivo le operazioni in cui sono impegnati gli uomini e le donne dell’Arma che difendono la legalità delle principali città d’Italia. Spesso operando in contesti urbani difficili dove sembrano vigere leggi diverse e dove il degrado e il crimine la fanno da padroni, tra narcomafie e piccoli e grandi traffici illeciti.

Il racconto degli interventi dell’Arma dei Carabinieri

Ogni puntata racconta la squadra dei Carabinieri nei loro interventi, dalla pianificazione al Comando ai pattugliamenti e alle incursioni in strada, tra disarticolazioni di piazze di spaccio, perquisizioni in abitazione e irruzioni, con un taglio adrenalinico e combat tipico del giornalismo immersivo. Con l’obiettivo di fornire uno spaccato sempre più approfondito e accurato delle realtà urbane e suburbane, senza tralasciare la sfera più intima e umana dei militari, che in caserma hanno trovato una seconda famiglia.

Nel terzo episodio, disponibile su discovery+ da sabato 28 gennaio, il viaggio di Avamposti tocca l’area di Caserta, al seguito del Nucleo Operativo di Mondragone che opera su due realtà contrapposte, Casal di Principe e Castel Volturno.

Da un lato ci sono le storiche famiglie di camorra italiane, i cui membri abitano in ville hollywoodiane, guidano auto fiammanti e fondano la loro attività criminale sul controllo minuzioso del territorio; dall’altro, ci sono oltre ventimila nigeriani e gambiani, residenti eppure mai censiti, organizzati in pericolosi clan che nel tempo si sono resi autonomi dalla camorra. Le loro attività sono imperniate sul contrabbando tramite ‘ovulatori’ e sullo spaccio di hashish, marijuana, cocaina, eroina e crack. Sullo sfondo, il degrado e gli stenti dei nuovi schiavi ‘impiegati’ nei campi come raccoglitori di frutta e verdura.

“AVAMPOSTI – NUCLEO OPERATIVO” (5 episodi x 70’) è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. La serie è disponibile in streaming su discovery+ e successivamente in tv su Nove, canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9.

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia