Molti sono i problemi affrontati nel romanzo di Dostoevskij “I fratelli Karamazov” e nello spettacolo “Il processo Karamazov”, tratto dal romanzo, ora in scena al Teatro Out Off fino al 12 febbraio. Problemi che, a distanza di più di mezzo secolo, hanno conservato tutta la loro scottante attualità.

La violenza può nascere da situazioni familiari disastrate? La giustizia è sempre in grado di raggiungere equità, di riportare i valori morali nella loro giusta dimensione? A queste domande risponderanno in alcuni incontri con il pubblico alla fine dello spettacolo Piercamillo Davigo, Francesco Cajani e Angelo Juri Aparo.

31 gennaio: Il valore etico del processo giudiziario. Ne parla Piercamillo Davigo, già magistrato, Presidente della II sezione Penale presso la Corte di Cassazione, già Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. A coordinare l’incontro ci saranno Fausto Malcovati, autore della riduzione e Davide Pinardi, autore con Piercamillo Davigo del volume “La Giubba del Re. Intervista sulla corruzione”.

2 febbraio: Ivan e il Diavolo. (Viaggio) Nella mente di un indiziato. Ne parlano Francesco Cajani, pubblico ministero, co-autore de “Lo Strappo. Quattro chiacchiere sul crimine” e Angelo Juri Aparo, psicoterapeuta, coordinatore del Gruppo della Trasgressione. A coordinare l’incontro ci saranno Fausto Malcovati, autore della riduzione e Davide Pinardi, autore con Piercamillo Davigo del volume “La Giubba del Re. Intervista sulla corruzione”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro OUT OFF: via Mac Mahon 16, Milano

Orari spettacoli: da martedì a sabato ore 19.30 – domenica ore 16.00

Prenotazioni e Informazioni: 0234532140, lunedì › giovedì ore 10.00 › 18.00, venerdì ore 10.00 › 17.00

Ritiro biglietti: Uffici via Principe Eugenio, 22; lunedì – venerdì ore 11.00 › 13.00. Botteghino via Mac Mahon, 16; martedì – domenica 1 ora prima dello spettacolo

Trasporti pubblici: M5 FERMATA CENISIO; TRAM 14; TRAM 12; AUTOBUS 78

PREZZO

Intero: 20 euro; Under26: 14 euro, Over65: 10 euro

ABBONAMENTI

OutCard: 50€ 4 ingressi a scelta per uno o più spettatori; J&S Card – Junior (under26) & Senior (over65) 45 € 6 spettacoli

Passepartout: Promozione riservata ai residenti del Municipio 8; acquistando la tessera a 10 Euro ingresso a 6 Euro per tutti gli spettacoli in programma.

info@teatrooutoff.it – www.teatrooutoff.it

FB @teatrooutoff | Instagram @teatrooutoff | Linkedin @TeatroOutOff

