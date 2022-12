Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento musicale che propone 12puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo.

Giovanni Truppi è il protagonista della nuova puntata di INDIE JUNGLE, in onda sabato 10 dicembre alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

A Febbraio 2022 Giovanni Truppi partecipa al72esimo Festival di Sanremo con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”, cui fa seguito “Tutto L’universo”, l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e dei suoi dieci anni di carriera.

Alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo vince “Il Premio Lunezia per Sanremo 2022”e la Targa MEI “Artista Indipendente di Sanremo 2022”. In attesa della puntata che vede protagonista Giovanni Truppi è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti la puntata precedente dedicata a Bartolini

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia