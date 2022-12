L’attrice statunitense Selma Blair ha dichiarato che parlare pubblicamente della sua diagnosi di sclerosi multipla (SM) ha avuto un forte impatto sulla sua carriera a Hollywood.

I suoi problemi di salute inspiegabili l’hanno portata a sentirsi giù per anni, ma lei dice di averli tenuti nascosti.

“Mi vergognavo e temevo di non poter più lavorare”.

I medici spesso pensavano che il problema fosse psicologico.

“Dicevano: “Ok, che tipo di trauma ha avuto?” “Pensiamo che sia psicosomatico”. Ma senza fare veri esami neurologici”.

“È stato un sollievo. C’è stato un po’ di panico: come potrò avere l’energia per affrontare questo problema?

Avevo percorso quella strada per così tanti anni senza una diagnosi che mi sentivo ancora un po’ senza speranza, ma speravo che la diagnosi di SM mi avrebbe dato molte più opzioni”.

“È stata una sensazione incredibile e confortante sapere che esisteva un’intera comunità di malati cronici o di pazienti con SM”.

Conosciuta per film iconici come “Cruel Intention, prima regola non innamorarsi” e “Legally Blonde”, Blair si sta ora concentrando sull’essere un’alleata della comunità della SM e sull’aumentare la visibilità delle persone disabili nel cinema e nella televisione.

“Hollywood è stata una famiglia”, dice.

“Mi sono fatta delle amiche donne incredibili. Non c’è un film a cui abbia partecipato che non abbia fatto amicizia con il guardaroba, i capelli, il trucco, le star – soprattutto Sarah Michelle Gellar e Jaime King.

“Ringrazio la mia buona stella per questo, perché sono le persone a cui mi sono rivolta quando avevo bisogno di alleati e loro c’erano”.

L’attrice ritiene che Hollywood abbia fatto dei progressi per quanto riguarda la rappresentazione delle persone disabili, ma vuole che faccia di più.

“C’è una maggiore responsabilità nel creare immagini iconiche con persone disabili”, dice.

“So che la mia sclerosi multipla mi ha fatto perdere la carriera. Ho dovuto smettere di lavorare per anni, anche prima di avere mio figlio (nel 2011), perché non stavo bene.

“La disabilità mi ha colpito e mi ha tolto dalla forza lavoro e ha creato enormi cambiamenti nel mio aspetto fisico… cose che non potevano essere inserite in un film o in uno show televisivo”.

Blair dice di non essere amareggiata per la mancanza di offerte di recitazione dopo la diagnosi: “Non so quante volte ho detto ‘Oh mio Dio, sono disposta a stare su un set tutto il giorno'”.

Ma vuole tornare a girare: “Spero che la mia conoscenza di ciò che posso gestire possa essere un punto di forza per me, perché le persone con cui lavori vogliono sapere cosa puoi gestire”.

Di recente ha partecipato al programma televisivo statunitense Dancing with the Stars, per verificare la sua resistenza.

Prima del previsto, ha dovuto abbandonare la competizione a causa dell’impatto che l’allenamento aveva sulla sua salute.

https://www.instagram.com/selmablair/

