Per il nono anno consecutivo, dal 24 giugno al 3 luglio, Roma torna in mano agli under 25 per due fine settimana di musica, danza, teatro, circo, performance, mostre, installazioni, cinema e arte digitale, incontri e talk con Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 negli scenari di Teatro India e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio.

Dieci giorni di staffetta artistica – con il primo fine settimana al Teatro India e il secondo allo Spazio Rossellini – per immergersi nelle nuove tendenze dell’arte, attraverso le parole e il sentire di una nuova generazione che negli ultimi anni è passata tra le ombre di un mondo la cui evoluzione viaggia tra luce e spazi oscuri.

A partire dall’opening affidato a Eugenio Saletti in arte Sale, con il cui brano è stato lanciato il bando #NOPRESENT, Dominio Pubblico 2022 dal 24 giugno propone oltre 30 gli eventi in scena, con 6 studi e anteprime, 5 talk e meeting, 4 premi nazionali e un laboratorio artistico partecipato aperto alla cittadinanza, dedicati a ogni forma di arte e di espressione creativa.

Il progetto è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Culture, Confesercenti, Camera di Commercio, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, Istituto Cine TV Roberto Rossellini e Municipio VIII.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

