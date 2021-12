Il Comune di Milano disporrà di circa 4 milioni e 800mila euro per il “sostegno al mantenimento degli alloggi in locazione sul libero mercato”.

Il finanziamento è destinato alle persone che hanno affrontato ristrettezze economiche dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Le risorse saranno messe a disposizione nel 2022, attraverso un bando che sarà pubblicato nelle prossime settimane, e prevedono il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’affitto di casa per chi ha subito un calo inaspettato del reddito a causa della pandemia.

“Una misura decisiva per evitare che le famiglie, che si sono trovate improvvisamente in difficoltà a causa della pandemia, incorrano in procedure di sfratto e, allo stesso tempo, un modo per sostenere i proprietari di casa” – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri.

I fondi di provenienza statale saranno ripartiti e messi a disposizione con le seguenti modalità:

• l’erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare da parte del proprio inquilino;

• un massimale di contributo fino a 8 mensilità di canone e comunque non oltre 3mila euro ad alloggio / contratto.

Dall’inizio dell’anno al 30 novembre 2021, attraverso le misure di sostegno al mantenimento degli alloggi in locazione sul libero mercato, è stata erogata a Milano una cifra pari a 9.912.393 euro tra fondi europei, statali e regionali che ha permesso di sostenere 6.780 richieste presentate.

https://www.comune.milano.it

