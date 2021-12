Allo Spazio Tertulliano: “Fra tutti, tu”

Fra tutti, Tu è una storia personale che si proietta in una dimensione universale. Attraverso il racconto in prima persona, unito ai linguaggi del teatro, della danza e della stand up comedy, l’attore racconta il suo primo amore, conosciuto a sei anni e mai abbandonato, fino ai dieci.

Un amore travolgente per una sua compagna di classe. Un amore non corrisposto, presto dimenticato o mai preso sul serio. Lo spettacolo è un vero e proprio inno all’infanzia, dove ogni esperienza vissuta da bambini assume forza e carattere.

In fondo, nessuno di noi ha mai dimenticato il suo primo amore e da quell’esperienza ognuno ha mosso i primi passi per crescere, affrontare il mondo e, soprattutto, per imparare ad amare.

Produzione Spazio Tertulliano

In scena 28, 29, 30 Dicembre ore 20,30

Biglietto prezzo unico € 10

E’ obbligatoria la tessera associativa di 1 €

Per info e prenotazioni biglietteria@spaziotertulliano.it

oppure chiama il 320/6874363

https://www.spaziotertulliano.it