Serie A1 Femminile: i risultati del turno infrasettimanale

Volley: Busto Arsizio guida la classifica

In attesa del posticipo di giovedì sera tra Conegliano e Novara, è la Unet E-Work Busto Arsizio a guidare la classifica del Campionato di Serie A1 Femminile. Nel match valido per la 3^ giornata di Regular Season, le farfalle superano per 3-0 la Bartoccini Fortinfissi Perugia e salgono a 9 punti. Dopo un avvio favorevole alle umbre, le biancorosse di Marco Musso prendono il comando delle operazioni e grazie all’efficienza offensiva tirano dritto fino al traguardo: in doppia cifra Gray e Mingardi, oltre a Olivotto che firma 10 punti con 3 muri. Tra le ospiti l’ultima a mollare è l’ex Diouf, autrice di 17 punti.

Vero Volley Monza e Savino Del Bene Scandicci danno continuità alle affermazioni di domenica scorsa con due vittorie esterne, rispettivamente a Bergamo e Cuneo, assestandosi a quota 6 punti. Danesi e compagne sfornano una performance convincente e determinata, risolvendo le situazioni complicate della gara a proprio favore e portandosi lo 0-3. Lanier nel primo set e Loda subentrata nel secondo provano a spingere le orobiche, ma le brianzole rispondono con un’ispirata Stysiak da 17 punti e un’efficace Lazovic (15 con il 58% offensivo) a mettere a terra palloni pesanti. Le toscane di Massimo Barbolini con lo stesso punteggio hanno la meglio sulla Bosca S.Bernardo Cuneo. Parziali equilibrati, in cui le ospiti riescono a trovare i guizzi vincenti: sia nel primo che nel secondo set le gatte riescono a rifarsi sotto, ma è in entrambi i casi Natalia a firmare i muri decisivi (saranno ben 19 totali, 6 per Ana Beatriz e 4 a testa per Alberti e Pietrini). Nel terzo risplende Lippmann con i punti dell’allungo finale. Non basta una positiva Gicquel da 18 punti.

A sei punti ci sono anche la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che sbanca la Capitale grazie al 3-1 ai danni dell’Acqua&Sapone Roma Volley Club, e Il Bisonte Firenze, che batte con lo stesso punteggio la Delta Despar Trentino. Per quanto riguarda le casalasche, ferma precauzionalmente Rahimova per un fastidio muscolare, ci pensa una Malual da 21 punti a non far rimpiangere l’azera, oltre alle ottime prestazioni di Braga (20) e Shcherban (18). Un’iniezione di fiducia per le rosa che riprendono morale e consapevolezza in vista della difficile gara contro Conegliano. Per le giallorosse, seconda battuta d’arresto casalinga nonostante i 23 punti di Klimets. Finiscono tutte in doppia cifra le attaccanti bisontine, a dimostrazione di una prova corale notevole: a parte il black-out del secondo set, le ragazze di Massimo Bellano scrivono parziali netti, con Nwakalor top scorer e Cambi a innescare le sue centrali Sylves e Belien con continuità. Le gialloblù commettono troppi errori e toccano poco a muro, restando senza punti per la prima volta in stagione.

Prima vittoria stagionale per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Certamente determinante ai fini del punteggio finale il recupero delle tigri di Fabio Bonafede nel terzo set (3-10) dopo aver perso seccamente il secondo. Newcombe, Kosheleva e le centrali Mancini e Jack-Kisal si dividono i compiti e vincono il parziale in volata, per poi dominare nel quarto. Cadono le biancoblù, che si sono presentate a Urbino a ranghi ridotti nei reparti laterali, dove alle assenze di Perinelli e Karaoglu si è aggiunta quella di Cazaute, con Grobelna titolare ma non ancora al meglio.

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara

“La grande novità di questa ennesima sfida tra noi e Novara è la presenza del nostro pubblico, finalmente giochiamo in casa e contiamo che con l’aumento della capienza la cornice a questa partita possa essere quella delle grandi occasioni – confida Daniele Santarelli, coach di Conegliano -. La squadra ha il morale alto dopo le ultime vittorie e stiamo continuando ad allenarci bene pur incomplete e con qualche acciacco fisico. A questo proposito devo ringraziare le nostre giovani che ci stanno dando una grossa mano in allenamento e nelle partite. Non sarà di certo un match decisivo, gli obiettivi di entrambe sono un po’ più in là, ma sarà un bel test per vedere a che punto sono le due squadre dopo un po’ di tempo dalla prima sfida di Supercoppa“. “E’ l’ennesima sfida in pochi mesi con Conegliano, devo dire che a partire dalla finale di Coppa Italia in poi abbiamo messo in campo tanto, dimostrando di esserci avvicinate al loro livello – riconosce Cristina Chirichella, capitana di Novara -. Quello che ci è mancato, in queste sfide, fin qui è stato davvero solo il successo ma nello sport si tratta dell’aspetto più importante. Quindi misurarci con loro è stimolante, perché comunque ci spinge a lavorare al massimo per crescere e per compiere quell’ultimo salto di qualità che ancora ci manca. La chiave della sfida? Battuta, muro e difesa sono fondamentali ma a fare la differenza sarà soprattutto la capacità di uscire da quei momenti di difficoltà, assolutamente fisiologici nel corso del match, sopperendo come gruppo alle difficoltà delle singole“.

