“Grande Fratello Vip”

Katia Ricciarelli vs Carmen Russo: la guerra tra le “queen” della casa tra chiarimenti veri e presunti

Sorprese per Soleil Sorge e Giucas Casella che avrà notizie sul cappotto termico della villa a Cefalù ma non solo…

Al televoto: Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo

Stasera in prima serata su Canale 5

Stasera, venerdì 22 ottobre, in prima serata su Canale 5 dodicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Nei giorni scorsi si è accesa una forte discussione tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Le due “queen” della Casa non se le sono mandate a dire scatenando una vera e propria guerra che ha turbato gli equilibri del loft di Cinecittà. Tra le signore ci sono stati anche una serie di chiarimenti: veri o presunti? Tornerà davvero il sereno o i loro caratteri forti avranno la meglio?

Due grandi sorprese anche stasera per i “vipponi” di “Gf Vip”. Soleil Sorge riceverà la visita della madre. La ragazza sta attraverso un periodo di sconforto: non si sente capita dai coinquilini e allo stesso tempo si sente un po’ esclusa dal gruppo. Giucas Casella, da giorni tormentato sulle sorti della sua villa con piscina a Cefalù, potrà, finalmente, avere notizie dalla viva voce di suo fratello Concetto.

Non mancheranno altre sorprese più o meno eclatanti per gli inquilini della Casa…

Infine, televoto tutto al femminile: Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

https://www.grandefratello.mediaset.it/

