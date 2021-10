Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista da dodici anni al fianco di Ludovico Einaudi.

Da venerdì 15 ottobre esce in digitale “La cura” a cui seguirà la pubblicazione in digitale delle rivisitazioni contenute in “Explorations”

Dal 15 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “La cura”, un’emozionante rivisitazione del capolavoro di Franco Battiato composta e interpretata da Federico Mecozzi. Seguiranno con cadenza settimanale le pubblicazioni in digitale delle rivisitazioni contenute in “Explorations”, progetto musicale già presente in formato video sul canale YouTube ufficiale di Federico Mecozzi.

«Faccio fatica a descrivere lucidamente la mia devozione per Battiato – spiega Mecozzi – È sempre stato per me un faro, una luce altissima e irraggiungibile, ma allo stesso tempo palpabile attraverso l’intensità della sua musica. Anche se potrà apparire ad alcuni l’ennesimo omaggio all’artista scomparso, questa versione de “La cura” è un modo per restituire umilmente la mia dichiarazione d’amore, e di gratitudine, verso Franco Battiato»

E’ proprio da questa profonda devozione di Federico Mecozzi per il Maestro che è nata la sua personale rivisitazione di uno dei suoi brani più iconici ed emozionanti, “La cura”.

A questa release inedita seguirà la pubblicazione in digitale dei brani racchiusi in “Explorations”, una raccolta di rivisitazioni con cui Mecozzi propone una personale esplorazione in chiave strumentale delle canzoni pop che più hanno segnato il suo percorso artistico e umano nel corso degli anni.

Il progetto – già presente su YouTube – vedrà la pubblicazione dei singoli brani che ne fanno parte a cadenza settimanale.

Di seguito le date delle singole releases:

22 ottobre – “SAVE A PRAYER”

29 ottobre – “CHANDELIER”

5 novembre – “ENJOY THE SILENCE”

12 novembre – “BLUE”

19 novembre – “FROZEN”

26 novembre – “WUTHERING HEIGHTS”

3 dicembre – “CARIBBEAN BLUE”

