“Il Villaggio Incantato di Pinocchio” la serie animata

“Il Villaggio Incantato di Pinocchio”: in prima tv assoluta dall’11 ottobre tutti i giorni alle 9.25 e dal lunedì al venerdì alle 18.35 su Rai Yoyo, in anteprima esclusiva dal 4 ottobre su RaiPlay

In anteprima assoluta sulla Rai una coproduzione europea a cartoni animati che coinvolge le tv pubbliche italiana, francese e tedesca: è Il Villaggio Incantato di Pinocchio, adattamento del capolavoro di Carlo Collodi, dall’11 ottobre su Rai Yoyo e in anteprima su RaiPlay dal 4 ottobre.

Primo prodotto di animazione targato Palomar, la casa di produzione cinetelevisiva italiana di titoli amatissimi come “Il Commissario Montalbano” e “Braccialetti Rossi”, la serie è stata realizzata nel nuovo studio di Reggio Emilia, insieme alla francese Method Animation, già dietro il successo del film e della serie animata “Il Piccolo Principe”, con la partecipazione di Rai Ragazzi, France Télévisions, ZDF e ZDF Enterprises.

“Il Villaggio Incantato di Pinocchio”, la fiaba

Una serie per tutta la famiglia, vivace e divertente, nella quale il mondo dell’infanzia incontra il mondo delle fiabe. Ne Il Villaggio Incantato di Pinocchio infatti, oltre al celebre burattino protagonista del classico della letteratura italiana famoso a livello mondiale, vivono i personaggi delle fiabe che abbiamo imparato a conoscere e amare fin dalla nostra infanzia…con i loro figli. Il Villaggio Incantato, incastonato tra una foresta misteriosa e un lago scintillante, è il luogo dove tutti loro sono andati a vivere al termine delle storie che li hanno resi famosi.

E naturalmente, nel villaggio vive anche il nostro eroe, Pinocchio. Con lui c’è un’allegra banda di amici con cui affrontare le avventure della vita quotidiana, proprio come fanno i bambini di tutto il mondo. Questi bambini però sono un po’ diversi dagli altri… una è la figlia di un’orchessa, un altro di un elfo, c’è la figlia della Bella Addormentata, il figlio del Principe Azzurro e perfino… del lupo cattivo! Con questa banda così colorata, le avventure comiche e sorprendenti sono garantite.

“Il Villaggio Incantato di Pinocchio”, i temi affrontati

Nelle loro vite quotidiane da bambini, Pinocchio e i suoi amici affronteranno temi eterni e universali come il valore dell’amicizia, l’amore che i genitori hanno per i loro figli, l’equità e la giustizia, il rifiuto dell’intolleranza e dell’esclusione. Le loro esperienze saranno simili alla vita quotidiana dei bambini di tutto il mondo… ma con un pizzico di magia e di meraviglia in più.

“Il Villaggio Incantato di Pinocchio”, Pinocchio

Pinocchio è un ragazzo furbetto, ma ha un cuore grande e si fa sempre carico dei problemi dei suoi amici. A volte però non riesce a prevedere le conseguenze delle proprie azioni e specialmente delle proprie bugie. Ma episodio dopo episodio, le avventure che si succedono lo aiuteranno a crescere.

Composta da 52 episodi in CGI da 13 minuti, la serie andrà in onda su Rai Yoyo da lunedì 11 ottobre tutti i giorni alle 9.25 e dal lunedì al venerdì anche alle 18.35 con i primi 26 episodi, mentre dal 4 ottobre le prime 13 puntate saranno disponibili in anteprima esclusiva su RaiPlay.

https://www.raiplay.it/programmi/ilvillaggioincantatodipinocchio

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia