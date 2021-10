L’Arte e il Mestiere della Commedia: studio e pratica delle tecniche espressive della Commedia dell’Arte. Teatro Villa Pamphilj Roma. Dal 9 ottobre 2021 al 27 marzo 2022

La Commedia dell’Arte, una tradizione italiana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, arriva, dal 9 ottobre 2021, al Teatro Villa Pamphilj di Roma dove, fino a marzo, si svolgeranno sei stage di alta formazione, tenuti da grandi Maestri come Enrico Bonavera, Carlo Boso, Claudia Contin Arlecchino, Luca Fantinutti, Marco Luly, Michele Monetta e Stefano Perocco di Meduna, che guideranno gli allievi alla scoperta delle tecniche espressive di questa immortale forma di spettacolo.

La Commedia dell’Arte, la rivoluzione del teatro

La Commedia dell’Arte ha reso famosi attrici e attori italiani in molte piazze, corti, palazzi e teatri europei, soprattutto dal 16° al 18° secolo. La storia racconta che il 25 febbraio del 1545, presso un notaio nella città di Padova, sia stata costituita la prima compagnia professionale di attori.

Da allora, gli attori della Commedia dell’Arte hanno rivoluzionato il teatro facendolo diventare una vera e propria professione, un mestiere. Le compagnie più prestigiose viaggiavano per l’Europa ed erano contese dalle grandi corti del tempo e dai teatri in occasione di feste ed importanti celebrazioni.

I canovacci dei comici dell’arte ispirarono in seguito i più grandi autori teatrali come Shakespeare, Molière e Goldoni.

Sepolta, o meglio dormiente, per quasi due secoli, la Commedia dell’Arte è stata rivitalizzata dal Teatro del XX secolo. La nuova vita ha prodotto nuove e molteplici forme di Commedia dell’Arte in Italia, in Europa e nel resto del mondo, facendone materia di studio in scuole, accademie e università dei cinque Continenti.

Lungi dall’essere una materia “arcaica”, la Commedia dell’Arte è tutt’ora una forma vitale di teatro ancora presente, almeno nelle sue caratteristiche principali, nel teatro e nel cinema.

“L’arte e il mestiere della Commedia – studio e pratica delle tecniche espressive della Commedia dell’arte” è un progetto di Claudio Ciannarella e Federico Moschetti per Teatro Villa Pamphilj.

La Commedia dell’Arte, informazioni e prenotazioni

Teatro Villa Pamphilj largo 3 giugno 1849 | 00164 Roma

(ingresso Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a)

Orari segreteria: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

tel 06 5814176 – scuderieteatrali@gmail.com – http://www.teatriincomune.roma.it/teatro-villa-pamphilj/

