“Gravity Show”, è una sfida alle leggi di gravità

L’arte circense è a Milano con il Circo di Mosca di Larry Rossante il grande chapiteau è all’Idroscalo con il suo rivoluzionario Gravity Show dall ‘1 ottobre al 14 novembre, con attrazioni mozzafiato e per la prima volta in Italia, Freestyle Motocross al circo, un grande spettacolo mai visto, all’insegna dell’evoluzione dell’arte circense.

Il Circo di Mosca è sito in zona all’Idroscalo. In programma i seguenti spettacoli: lunedì e giovedì alle ore 17.30; venerdì e sabato alle ore 17 ed alle ore 21; domenica e giorni festivi alle ore 15.30 ed alle ore 18.30. Biglietti in prevendita su TICKETONE. Informazioni al 389.04.787.05. www.circodimosca.it

Si può consultare la pagina facebook Circo di Mosca, siamo presenti anche su instagram circodavidorfei.

Lo show, completamente rinnovato dal titolo “Gravity”, è una sfida alle leggi di gravità, protagonisti artisti pluripremiati a livello internazionale, recordman, giocolieri estremi, spericolati equilibristi, maestri del brivido.

Freestyle Motocross, la novità del Tour 2021

Grande novità per il tour 2021, il Freestyle Motocross con il team Gravity composto da motociclisti davvero spericolati in sella e conosciuti per le principali reunion di rilievo nella disciplina: Mattia Cavalli, Concreto Damiano e Daniele Feltrin. Questa specialità verte sull’abilità dei piloti nel compiere acrobazie durante i salti.

Il motocross freestyle è un’evoluzione del salto del motocross. Con l’FMX si usa il salto per esprimersi, proponendo figure aeree con la moto da cross. All’interno del tendone del circo, i motociclisti sorvoleranno la testa degli spettatori.

Orgoglioso Lenny Alvarez, agente e tour manager internazionale della compagnia, per essere riuscito a portare in Italia uno show di alto livello, innovativo.

Altri articoli di Attualità su Dietro La Notizia