Grande soddisfazione per la squadra agonistica In Sport Rane Rosse che vede ben tre dei propri atleti convocati dalla Federazione Italiana Nuoto nella rappresentativa nazionale assoluta per gli Europei di nuoto in vasca corta 2021.

Il direttore tecnico Cesare Butini ha infatti selezionato Francesca Fangio, Pier Andrea Matteazzi e Alessandro Pinzuti per indossare la cuffia azzurra alla rassegna continentale in programma dal 2 al 7 novembre.

Le convocazioni in Nazionale dei propri atleti per In Sport Rane Rosse sono ormai diventate una bellissima abitudine; indimenticabile la presenza di tre atleti In Sport Rane Rosse ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che ha segnato un nuovo incredibile traguardo per tutta la società.

Anche per quanto riguarda le competizioni continentali nelle ultime stagione sono ormai molte le presenze in azzurro degli atleti In Sport Rane Rosse:

– Europei di Glasgow 2019 – quattro atleti Bocchia, Detti, Fangio e Pirovano che hanno portato a due medaglie bronzo di Detti, 400 stile libero, e Bocchia, nella staffetta 4×50 stile libero,

– Europei di Budapest 2020 – quattro atleti Detti, Fangio, Matteazzi e Pinzuti che hanno raggiunto tutte le finali delle specialità in cui hanno partecipato conquistando un bronzo con Detti negli 800 stile libero.

