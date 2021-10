“Dritto e Rovescio” domani in prima serata su Retequattro

Domani, al centro di “Dritto e Rovescio”:

• No Green Pass o No-Vax?

• Focus sull’estrema destra italiana: sono un pericolo per i cittadini?

• Cure alternative per combattere il Covid

Domani, giovedì 21 ottobre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio farà un punto sulle proteste di piazza contro il green pass obbligatorio sul posto di lavoro. Ci si interrogherà se in realtà dietro a questi malcontenti si nascondano anche sentimenti no-vax e una strumentalizzazione da parte anche di chi difende queste proteste. A seguire, un reportage dal paese più vaccinato al mondo, il Portogallo, dove dal primo ottobre sono sparite tutte le restrizioni, green pass compreso.

Inoltre, un approfondimento sull’estrema destra italiana per conoscere la loro realtà e per capire se sono un vero pericolo per i cittadini.

Spazio poi al tema delle terapie alternative per combattere il Covid-19, dopo la morte dell’uomo di Ferrara che si era affidato ad altri metodi. In studio un medico che si occupa di queste cure particolari. Si cercherà poi di capire come convincere i milioni di italiani ancora scettici e indecisi a vaccinarsi.

Tra gli altri ospiti della puntata: Licia Ronzulli, Daniela Santanché, Giulio Granato, Gianfranco Librandi.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/drittoerovescio/drittoerovescio_SE000000000713,ST000000001923

