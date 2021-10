Basket: “7Days EuroCup” 2021/2022; parte la Regular Season

Su Sky arriva la “7Days EuroCup” maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, e che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW.

7Days EuroCup al via

Domani il via all’edizione 2021/2022, e sui parquet del Vecchio Continente ci saranno anche tre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia.

7Days EuroCup: la prima fase

Si parte con la prima fase, la Regular Season, che si concluderà il 6 aprile del prossimo anno: 20 le formazioni al via, divise in due gironi da 10 squadre ciascuno. Trento inserita nel Gruppo A, Bologna e Venezia nel Gruppo B, con i conseguenti due derby italiani fissati al 17 novembre e al 9 marzo, il primo nel capoluogo emiliano, il secondo in quello veneto.

Durante questa fase, Sky trasmetterà in diretta le partite delle italiane e non mancheranno gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le rubriche dedicate al basket internazionale, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

7Days EuroCup: il primo match

Il primo match in onda sarà quello della Dolomiti Energia Trento, che alla BLM Group Arena riceverà la visita degli spagnoli della Joventut di Badalona. Diretta su Sky Sport Arena alle ore 20 con la telecronaca da Trento di Geri De Rosa e il commento di Andrea Meneghin. Studi pre e post partita dall’impianto trentino alle 19.45 e al termine del match.

Le altre due italiane saranno sul parquet mercoledì, con la Segafredo Bologna ospite dei turchi della Frutti Extra Bursaspor e la Reyer Venezia in casa dei francesi del Mincidelice JL Bourg en Bresse. Virtus sul parquet alle ore 19 e in diretta su Sky Sport Arena con la telecronaca di Andrea Solaini e il commento di Andrea Meneghin, Umana alle 20, in onda live su Sky Sport Action con la telecronaca di Geri De Rosa.

7Days EuroCup: ottavi di finale

Al termine della Regular Season, le prime 8 formazioni classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale (19-20 aprile), cui faranno seguito i quarti (26-27 aprile) e le semifinali (3-4 maggio), prima della finale per il titolo.

Dagli ottavi in poi si gioca con la formula della gara secca, quindi, a eliminazione diretta, e la vincitrice del trofeo avrà il diritto a partecipare alla prossima edizione dell’Eurolega.

Oltre alla 7 DAYS EuroCup , Sky ha acquisito i diritti anche della Turkish Airlines Euroleague per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

7Days EuroCup: il programma

Martedì 19 ottobre

ore 20 Dolomiti Energia Trento-Joventut Badalona

Sky Sport Arena

Mercoledì 20 ottobre

ore 19 Frutti Extra Bursaspor-Virtus Segafredo Bologna

Sky Sport Arena

ore 20 Mincidelice JL Bourg en Bresse-Umana Reyer Venezia

Sky Sport Action

7Days EuroCup

Altri articoli di Basket su Dietro la Notizia