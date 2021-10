INSOPPORTABILMENTE DONNA, lo show dell’attrice, comedian e YouTuber Tess Masazza, si arricchisce di due date: è infatti reso noto il recupero della data di Torino e lo spostamento della data di Mestre a chiusura del tour.

Tess Masazza: il tour

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour partirà da Bologna (Teatro Celebrazioni, martedì 9 novembre), per poi raggiungere Firenze (Tuscany Hall, venerdì 12 novembre) e Milano (Teatro Nazionale CheBanca!, lunedì 15 novembre – Sold Out, e martedì 16 novembre). Inoltre la data inizialmente prevista per mercoledì 5 maggio a Torino viene posticipata a venerdì 19 novembre (Teatro Colosseo) mentre la data di sabato 6 novembre di Mestre (VE) viene programmata per domenica 21 novembre (Teatro Corso).

Tess Masazza: Biografia

Nata a Los Angeles nel 1987 e cresciuta tra Francia e Tunisia, Tess Masazza vive ora a Milano, attuale cornice della sua elegante ironia. Capace di generare con la sola webserie “Insopportabilmente donna” oltre 500 milioni di views, Tess conquista spazi anche fuori dal web, prima su Sky, poi su Radio DeeJay, e infine in RAI. Nel 2017 arriva anche la prima esperienza cinematografica, con Poveri ma Ricchissimi, prodotto da Wild Side. Nel 2019 le bastano pochi minuti per mandare sold out le tre anteprime milanesi della sua prima commedia teatrale, di cui è anche autrice, e che, dal 2021, la vedrà nuovamente protagonista nei principali teatri italiani.

