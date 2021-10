“Ballabylonia”, il singolo segue la release del nuovo album V uscito lo scorso 17 settembre

Sarà disponibile in radio da venerdì 15 ottobre “BALLABYLONIA”, il nuovo singolo di MANNARINO che fa parte di “V” (Polydor/Universal Music Italia), l’album uscito lo scorso 17 settembre in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download.

“Ballabylonia”, il brano

Dopo Africa che ha aperto il nuovo progetto di Mannarino e Cantarè, arriva “Ballabylonia” che racconta la storia di una ragazza della giungla attirata dalle luci della grande città, del villaggio globale. È una Iracema contemporanea e futura, che a suo modo affronta il grande serpente, viene avvolta dalle sue spire in una danza frenetica ed elettrica. L’euforia al neon maschera pericoli e fregature, è un altro tipo di giungla, ma molto più pericolosa.

E così quello che sembrava un amore si rivela uno sfruttatore, e Miss Lova Lova diventa Miss Loca Loca, una “garota de Ipanema” sotto ad una doccia ghiacciata, con tante lingue diverse nella testa che non dicono niente, e il suono più comprensibile e significante ad un tratto sembra quello del tamburo lontano della sua tribù.

“Ballabylonia”, la cover

La cover del disco raffigura una donna combattente, guerriera. L’immagine è l’unione di due elementi: la donna e la resistenza indigena fusi insieme in un’azione, quella di calarsi il passamontagna – o forse di toglierlo – immagine evocativa di una entrata in azione, un’azione che è difesa non violenta, poetica e ispiratrice. Calarsi il passamontagna per andare in guerra o toglierlo per mostrare e difendere la propria identità? Un’immagine contemporanea che trova la sua forza in una nuova tribalità, allo stesso tempo antica e futura.

Mannarino presenterà il disco nel 2022 sui più importanti palchi italiani in un tour di 9 date, organizzato e prodotto da Vivo Concerti.

“Ballabylonia”, calendario tour

Giovedì 17 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 || Bari @ Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022| Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 5 marzo 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Lunedì 7 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 || Catania @ PalaCatania

Mercoledì 28 settembre 2022 || Verona @ Arena di Verona

https://www.alessandromannarino.it/

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia