Francesca Michielin, dalla colonna sonora del film “Marilyn ha gli occhi neri”, fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Nei tuoi occhi” con Stefano Accorsi e Miriam Leone

Francesca Michielin pubblica ora su YouTube il videoclip del nuovo singolo NEI TUOI OCCHI (Sony Music), disponibile dall’8 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali – anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

In questa ballata pop e avvolgente – inclusa nella colonna sonora della pellicola di Simone Godano Marilyn ha gli occhi neri – c’è tutta la storia d’amore di Diego e Clara, interpretati da Stefano Accorsi e Miriam Leone, fatta di sentimenti fragili e vulnerabili nella loro purezza.

Nelle mani del regista Giacomo Triglia, NEI TUOI OCCHI diventa un prezioso gioiello bifronte – ora trailer intimo e introspettivo di Marilyn ha gli occhi neri, ora acquerello del dietro le quinte – con fotogrammi spensierati degli attori protagonisti, suggestioni degli attimi in cui hanno preso vita le sequenze del film, e Francesca Michielin a prendersi la scena al pianoforte, elegante ed energica tra i luoghi cult delle riprese.

“Nei tuoi occhi”, il videoclip

Il videoclip, frame dopo frame, restituisce tutte le sfaccettature del brano e ne svela di nuove, inglobando lo spettatore nel microcosmo di sensazioni disegnato da Francesca Michielin – che ne ha seguito tutte le fasi di realizzazione, dalla scrittura alla produzione – a partire dal musical theme di Andrea Farri, autore della colonna sonora ufficiale del film (prodotta da Sony Music Publishing Italy) nelle sale da domani (una produzione Groenlandia con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution).

Dopo il successo di Cinema in collaborazione con Samuel, Francesca, pronta a scendere in campo con il podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le donne oggi? e come protagonista di un nuovo programma su Sky Nature, torna con il singolo e videoclip NEI TUOI OCCHI, un viaggio emozionale alla ricerca della felicità perduta, da catturare e condividere – note e anima – con chi ti riconosce e accetta per quello che sei.

