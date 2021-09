Il 18 settembre al Vittoriale degli Italiani una giornata di festa: apre un nuovo Museo dedicato a Gian Carlo Maroni

Il XII Premio del Vittoriale, le mostre Goldwatch di Velasco Vitali e Dante e d’Annunzio

L’ingresso al Parco sarà gratuito per l’intera giornata

Ad anticipare la festa, venerdì 17 settembre alle 21, all’Anfiteatro del Vittoriale

lo spettacolo Clitemnestra scritto da Luciano Violante prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo

Sarà una lunga giornata di festa quella che prenderà il via alle 11.30 di sabato 18 settembre, intitolata con le parole di Gabriele d’Annunzio all’architetto Gian Carlo Maroni, all’inizio di quello che si rivelerà un sodalizio artistico lungo una vita.

Museo Maroni, omaggio a Gian Carlo Maroni

Al centro della giornata, infatti, per concludere le moltissime iniziative a celebrazione del centenario dannunziano, ci sarà l’inaugurazione del nuovo Museo della Santa Fabbrica Gian Carlo Maroni, nella villa che fu la residenza dell’architetto all’interno del Vittoriale, il Casseretto.

Un nuovo museo permanente, dedicato alla vita privata e alla vita di cantiere dell’architetto, sovrintendente e artefice del Vittoriale – la ‘Santa Fabbrica’, come la rinominò d’Annunzio, in continua evoluzione. Segretario, arredatore, ambasciatore presso politici e personalità della cultura, vero e proprio factotum, confidente e soprattutto amico, Maroni consacrò la sua vita al Vittoriale, dove realizzò imprese avanguardistiche come il rimontaggio del ponte di comando della Nave Puglia sulla collina sovrastante la residenza dannunziana.

I materiali ora esposti nel nuovo museo sono inediti provenienti da una collezione privata, tra questi: una documentazione fotografica che comprende anche scatti inediti di d’Annunzio e Maroni al Casseretto; i libri con le dediche del Comandante; i foulard in seta con i motti dannunziani più celebri; la cosiddetta “stoffa araldica” realizzata da Guido Marussig con lo stemma di Principe di Montenevoso; gli abiti di Gian Carlo Maroni, i suoi oggetti personali e di lavoro. E ancora, i plastici di alcune opere progettate e realizzate, come il teatro all’aperto, il Mausoleo, Schifamondo, il tutto corredato da un apparato iconografico in grande parte mai visto.

In attesa e a introduzione della giornata di festa, venerdì 17 settembre alle ore 21, l’Anfiteatro del Vittoriale ospiterà lo spettacolo teatrale Clitemnestra, una riscrittura del mito ad opera di Luciano Violante che si muove tra antichità e presente, prodotta dal Teatro Stabile d’Abruzzo e messa in scena per la regia di Giuseppe Dipasquale e l’interpretazione di Viola Graziosi.

I biglietti saranno in vendita al costo di 5€ più diritti di prevendita al sito https://www.ticketone.it/event/clitemnestra-teatro-del-vittoriale-14094829/

