Un nuovo mural advertising in Corso Garibaldi a Milano

ll nuovo mural advertising di Clear Channel Italia guarda all’arte del Rinascimento

Un nuovo murales sta prendendo vita sulla parete riqualificata da Clear Channel Italia in Corso Garibaldi. I lavori sono appena iniziati ma la nuova opera ha già attirato l’attenzione.

Il mural advertising e il Rinascimento Italiano

Il nuovo mural advertising trae ispirazione da una delle opere più celebri del Rinascimento italiano. Considerato uno dei dipinti più importanti della storia dell’arte, quest’opera grandiosa conosciuta in tutto il mondo, è la rappresentazione della bellezza ideale per eccellenza. L’equilibrio delle linee, l’eleganza e la raffinatezza della sua composizione, insieme alle caratteristiche stilistiche distintive, la rendono un capolavoro unico e senza tempo.

Il mural advertising e i street artist Loste e Cheone

Il murales, commissionato da Scalapay, è una reinterpretazione in una chiave inconsueta di quest’opera magnifica e sarà completato in pochi giorni. Ad avere l’onore di realizzarla due noti street artist, già autori per Clear Channel Italia di altri mural advertising di grande successo, Loste e Cheone, che eccezionalmente fondono i loro stili per creare qualcosa di assolutamente inedito e straordinario.

Si può già ammirare la parete prendere forma in Corso Garibaldi 81.

