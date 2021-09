“star-crossed” quarto album di Kacey Musgraves

“star-crossed”, attesissimo album

Vincitrice di 6 Grammy Award, la cantautrice Kacey Musgraves è pronta a pubblicare il suo nuovo album intitolato “star-crossed” oggi, venerdì 10 settembre via Interscope Records/UMG Nashville.

“star-crossed” arriva dopo tre anni di pausa e segue l’enorme successo dell’album “Golden Hour” uscito nel 2018 e trionfatore ai Grammy Awards come “album dell’anno” e con oltre 1 milione di copie vendute solo negli Stati Uniti.

L’album, vede la Musgraves collaborare ancora una volta con i co-produttori e autori, Ian Fitchuk e Daniel Tashian ed è stato registrato in studio a Nashville (Tennessee) quest’anno in sole 3 settimane.

L’album include 15 brani inediti suddivisi in tre atti come una moderna tragedia che raccontano un viaggio personale e intimo, attraversando le fasi di una delusione amorosa e il processo di guarigione. Con questo progetto Kacey Musgraves continua ad affermarsi come una delle più brillanti cantautrici del panorama musicale odierno

Ad anticipare l’uscita dell’album c’è la title-track “star crossed” e il lead single del progetto “justified” (videoclip disponibile per la visione qui: https://www.youtube.com/watch?v=i-0PaQanGBc), in rotazione radiofonica in Italia a partire da venerdì 24 settembre.

“star-crossed”, il film

“star-crossed” non è solo il quarto album in studio di Kacey, ma è anche un film diretto da Bardia Zeinali con protagonista la stessa cantante.

Il film sarà disponibile per la visione in streaming in esclusiva sulla piattaforma Paramount+ in contemporanea con l’uscita del disco.

La title track è stata scritta dalla stessa Musgraves assieme a Daniel Tashian e Ian Fitchuk ed è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.

Il film, della durata di 50 minuti, è stato girato in più di 10 giorni a Los Angeles e include i camei di Eugene Levy, popolarissimo attore vincitore dell’Emmy Award, Victoria Pedretti (C’era una volta a Hollywood), la cantautrice Princess Nokia, Symone (vincitrice del programma RuPaul’s Drag Race) e la comica Megan Stalter.

star-crossed track listing:



1. star-crossed

2. good wife

3. cherry blossom

4. simple times

5. if this was a movie..

6. justified

7. angel

8. breadwinner

9. camera roll

10. easier said

11. hookup scene

12. keep lookin’ up

13. what doesn’t kill me

14. there is a light

15. gracias a la vida

Kacey Musgraves presenterà live il progetto per la prima volta durante la prossima edizione degli MTV VMAs il 13 settembre 2021 che si terranno al Barclays Center di Brooklyn (New York)

Altri articoli di Musica di Dietro La Notizia