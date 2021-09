RA.I.D Festival 2021 Giovedì 10 al Chiostro Monumentale di S. Chiara di Solofra

Kigal interpretato da Cantiere Danza di Hilde Grella e Dependesports produzione BorderlineDanza

Secondo appuntamento con Ra.I.D. Festival, la rassegna interregionale di danza contemporanea realizzata con il patrocinio del Comune di Solofra che gode del riconoscimento del Mic. Venerdì 10 settembre dalle 20 si torna al Chiostro Monumentale di S. Chiara di Solofra (AV) questa volta per assistere a “Kigal” interpretato da Cantiere Danza di Hilde Grella; a seguire una produzione BorderlineDanza, “DependEsports” di e con Antonio Formisano.

RA.I.D Festival 2021, gli spettacoli

Kigal si propone di interpretare la visione non tanto come mera rivelazione contemplativa, quanto come un viaggio, un’esperienza dinamica ed estatica che scaturisce dal movimento dell’anima e del corpo, per trovare la sua realizzazione in una tangibile dimensione spazio/temporale.

Lo studio bibliografico ed iconografico relativo alle diverse visioni degli Inferi, dalla Visio Tnugdali a quella dantesca, hanno generato suggestioni coreografiche che traghettano lo spettatore in una dimensione spaziale in continua trasformazione. Le coreografie sono di Hilde Grella, danza Cantiere Danza, una realtà che nasce come laboratorio coreografico con l’intento di indagare il movimento nella sua espressione in relazione con se stesso e con il mondo esterno.

Nel corso del tempo ha assunto una sua specifica identità, caratterizzandosi come un luogo di ricerca i cui risultati trovano concretezza in eventi performativi site specific, lavori teatrali, in cui la danza accompagna e completa la recitazione, e piece di sola danza.

Alle 20.45, DependEsports: al confine tra benessere e malessere derivato dall’uso dei videogames, la performance racconta il fascino oscuro della realtà virtuale e della dipendenza che può generare. La volontà è proporre una visione della dimensione virtuale, in particolare quella degli e-sports, gli sport elettronici altamente competitivi, realtà considerata da nerd o accompagnata da pregiudizi spesso negativi nella visione massmediatica.

Generatori di tendenze patologiche negli adolescenti, gli e-sports sono un fenomeno in espansione mondiale di grande impatto sociale, dalle potenzialità ancora del tutto inesplorate. Dunque, nulla esclude che possano essere uno strumento utile alla socializzazione tra le persone.

RA.I.D Festival 2021, info utili

Per l’ingresso agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni info@raidfestivals.com; 338 661 2660. www.raidfestival.com

