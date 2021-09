“Justin Bieber: Our World” dall’8 ottobre su Prime Video

“Justin Bieber: Our World” sarà disponibile in tutto il mondo. Su Amazon Prime Video dall’8 ottobre

Il film racconta l’artista vincitore di Grammy Award Justin Bieber, ed è diretto da Michael D. Ratner

Amazon Studios ha annunciato l’uscita a livello globale di Justin Bieber: Our World, diretto dal pluripremiato regista Michael D. Ratner. Il documentario, rivelatore e coinvolgente, racconta da vicino la vita della superstar internazionale e il suo primo concerto dopo una pausa di tre anni, ed è prodotto da OBB Pictures dello stesso Ratner, Bieber Time Films e Scooter Braun Films. Justin Bieber: Our World debutterà in anteprima mondiale su Prime Video l’8 ottobre in oltre 240 Paesi e territori.

“Justin Bieber: Our World”, il film

Justin Bieber: Our World conduce gli spettatori nel backstage, sul palco e nell’universo privato dell’icona musicale mentre si prepara per il concerto senza precedenti “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber”. Dopo una pausa di tre anni dall‘ultimo show, e i luoghi che solitamente ospitano concerti chiusi a causa della pandemia, Bieber regala una performance elettrizzante per chiudere il 2020 sul tetto del Beverly Hilton Hotel con 240 ospiti e milioni di fan in collegamento streaming da tutto il mondo.

Il film segue Bieber e il suo affiatato team nel mese che precede l’evento, tra le prove e la realizzazione di un palcoscenico monumentale nel rispetto di rigorosi protocolli di salute e sicurezza. Il documentario cattura anche momenti personali tra Bieber e sua moglie Hailey, in cui sono loro stessi a riprendersi.

“Justin Bieber: Our World”, le dichiarazioni di Bieber

“Esibirmi dal vivo e ritrovarmi in contatto con i miei fan attraverso la musica significa davvero molto per me”, ha dichiarato Bieber. “Soprattutto nell’ultimo anno, potermi mettere all’opera per condividere la mia capacità di portare un po’ di felicità alle persone durante un periodo così triste e brutto è stato importantissimo per me. Questo film documenta un momento intenso ed emozionante, in preparazione ad un ritorno sulle scene in un momento di grande incertezza. È tutto qui: ritrovarmi nuovamente con il mio team, superare gli ostacoli e mettere in piedi uno show speciale, circondato da amici e familiari”.

primevideo.com

Per altre notizie relative al tema Cinema Dietro la Notizia

.