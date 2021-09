“Pretty Woman” il musical al Teatro Nazionale CheBanca

Ci siamo! Finalmente martedì 28 settembre il Teatro Nazionale CheBanca! si prepara a rialzare il sipario con l’atteso debutto di Pretty Woman il musical.

Dal 28 settembre 2021 al 8 gennaio 2022

Stage Entertainment Matteo Forte & Dan Hinde

Scritto da Musiche e Testi di

GARRY MARSHALL & J.F. LAWTON BRYAN ADAMS & JIM VALLANCE

Basato sul film della Touchstone Pictures scritto da J.F.Lawton

Presentato in accordo con Music Theatre International: www.mtishows.eu

Stage Entertainment torna a farci sognare con l’intramontabile commedia romantica del 1990, una storia universale che ancora commuove e fa sorridere allo stesso tempo.

“Pretty Woman”, il successo cinematografico

L’adattamento teatrale mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico premiato nel 1991 con un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale (Julia Roberts) e ripercorre fedelmente i momenti della storia d’amore di Vivian ed Edward.

Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady.

Protagonista è la musica anni ’80, eseguita dal vivo da una band di 6 elementi in stile pop/rock, proprio come l’autore della colonna sonora, Bryan Adams. Le musiche sono tipiche degli anni a cavallo tra il 1980 e il 1990 così come lo sono le ambientazioni dello spettacolo.

“Pretty Woman”, informazioni

Orario spettacolo:

da martedì a sabato ore 20.45 – sabato e domenica pomeriggio ore 15.30

Prezzi dei biglietti:

Mar, Mer, Gio, ore 20.45

Sab pom ore 15.30 Ven, sab sera, ore 20.45

Dom pom ore 15.30

Poltronissima VIP € 58,00 € 67,00

Poltronissima € 54,00 € 62,00

Poltrona € 47,00 € 53,00

Galleria € 36,00 € 47,00

Visibilità Ridotta € 29,00 € 36,00

Acquisto biglietti:

www.ticketone.it – www.teatronazionale.it

Orario Boxoffice

Martedì-domenica 14.00 – 19.00

Il lunedì In occasione degli spettacoli del lunedì la biglietteria sarà aperta dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Di sera dopo le 19.00

La biglietteria sarà aperta esclusivamente per la vendita ed il ritiro dei biglietti per lo spettacolo della sera stessa.

Sicurezza

Il Teatro Nazionale si adopera per il rispetto delle norme che prevedono il distanziamento sociale e adotta in maniera responsabile tutte le misure precauzionali anti-Covid19, a tutela degli spettatori e dei propri dipendenti, collaboratori e artisti.

Il Teatro è quindi un luogo molto sicuro!

Norme generali Covid-19

Al pubblico è misurata la temperatura all’ingresso del foyer, è resa disponibile ampia dotazione di dispenser igienizzante per le mani in più punti del Teatro, gli spettatori sono invitati a rispettare il distanziamento, a indossare la mascherina sia negli spostamenti che durante gli spettacoli, e ad evitare situazioni di assembramento per tutta la durata della permanenza negli spazi del Teatro.

Il numero limite di accessi in sala è regolato dalle autorità competenti e il Teatro, di conseguenza, non vende biglietti oltre questo limite.

Green Pass

Sulla base della normativa vigente (D.L. 22 aprile 2021, n. 52, D.P.C.M: 17 giugno 2021, Circolare 10-8-2021 del Ministero dell’Interno) in materia di certificazione verde COVID-19 (Green Pass), si informa che per l’accesso in teatro è previsto il controllo di validità di almeno una delle condizioni sottoelencate:

a) documentazione di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;

b) documentazione di avvenuta guarigione da COVID 19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2

c) effettuazione, di test antigenico valido per 24 ore, con esito negativo.

