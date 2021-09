Ci sarò”, il singolo inedito di Alfa esce il 24 settembre

Alfa, venerdì 24 settembre esce il singolo inedito “Ci sarò”

Disponibile da oggi in presave https://alfa.lnk.to/CISARO_Pre

Inizia un nuovo capitolo per ALFA che, dopo l’uscita del suo primo album “N O R D” e il successo dei singoli certificati “TeSta TrA Le NuVoLE, pt.2”, “SuL Più BeLLo” e “SaN LoReNZo (feat. Annalisa)”, annuncia il suo singolo inedito “Ci sarò”, disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download a partire dal 24 settembre e in presave da ieri, 15 settembre (https://alfa.lnk.to/CISARO_Pre).

Dopo aver incuriosito i fan sui suoi profili social con un’anteprima di 15 secondi del brano, e aver ottenuto più di 135.000 views in pochi giorni, finalmente ALFA torna dal suo pubblico rilasciando il singolo “Ci sarò”, le cui note introduttive hanno già conquistato il web creando un vero e proprio trend su TikTok.

“Ci sarò”, il singolo

Il singolo è dedicato a tutte le persone che ci sono sempre state e a cui il cantautore promette di esserci in un futuro, per quanto incerto: «È difficile sapere chi ci sarà per te nel momento del bisogno, ma lo è anche sapere per chi ci sarai tu. Dedico questa canzone a chiunque mi ha lasciato qualcosa in questi ultimi 3 anni di vita così pieni, spero anch’io di aver trasmesso qualcosa a voi.»

Reduce dal lancio del suo primo album “N O R D” (14 maggio), ALFA si è esibito in occasione del suo compleanno in un’unica data live, il 21 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) per il concerto-evento “Buon compleanno ALFA”, portando sul palco tutti i brani del suo repertorio.

“N O R D” rappresenta per l’artista un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i suoi desideri e aspirazioni, nonché il punto di destinazione per la scoperta della propria strada, che lui stesso, per esempio, ha trovato nella musica, combattendo la timidezza di voler nascondere la propria voce e acquisendo sicurezza con gare di freestyle tra i vicoli di Genova.

Per il lancio del suo primo disco ALFA ha girato un video in cui ha eseguito live alcuni brani tratti dall’album a bordo di una mongolfiera sulle montagne del Trentino.

