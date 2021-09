Parco Annarumma, l’evento

Una giornata speciale di volontariato aziendale per combattere il fenomeno del littering

Parco Annarumma, chi è intervenuto

Si è tenuta oggi a Milano l’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, patrocinata dal Comune di Milano.

Un’iniziativa ideata da McDonald’s in collaborazione con FISE Assoambiente e Utilitalia, che ha l’obiettivo di combattere il fenomeno del littering, l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, che sempre più colpisce le nostre città.

I dipendenti degli uffici di McDonald’s Italia, insieme ad Amsa, hanno raccolto i rifiuti abbandonati nel Parco Antonio Annarumma, sito tra via Beltrami e via Lucerna.

Parco Annarumma, il fenomeno del littering

E’ un problema sempre più ampio che oggi crea disagi sia a livello di decoro urbano, sia a livello di inquinamento ambientale.

Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica; tempistiche importanti se si pensa che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno.

Parco Annarumma, il progetto

Questa giornata speciale è solo una delle tappe del progetto di McDonald’s che toccherà 100 Comuni in tutta Italia entro la fine di ottobre.

I dipendenti dell’azienda saranno coinvolti in prima linea per contribuire a mantenere puliti parchi, strade, spiagge e piazze, secondo le esigenze e le indicazioni specifiche di ciascuna località in un percorso virtuoso che vuole essere un supporto concreto alle comunità locali in cui l’azienda è presente e attiva.

Parco Annarumma

Caratteristica del parco sono tre archi di metallo, supporto di rampicanti, ai quali l’illuminazione notturna dona un gradevole effetto. La collinetta e i salti di quota creano un diversivo nel paesaggio e la ricca vegetazione si fonde con quella del vicino fontanile. Il parco rappresenta il punto iniziale di un percorso verde esteso fino al quartiere Valsesia.

All’interno è presente la Cascina Creta Nuova del 1937, che è stata l’ultima a essere costruita a Milano: una moderna azienda agricola con bestiame da carne e da latte, dedicata soprattutto alle coltivazioni da orto per il mercato cittadino. Era stata ricavata recuperando una cava di sabbia e ghiaia e sia i fabbricati rustici sia quelli civili erano dotati di acqua corrente e sistemi meccanici per l’ottimizzazione del lavoro.

Comune di Milano

