Omar Pedrini, “With a little help from my friends. Dai Timoria ad oggi”: l’energia di Omar Pedrini il 26 settembre al Teatro Licinium di Erba

Omar Pedrini torna dal vivo per una data imperdibile immersa nel verde domenica 26 settembre, nella suggestiva cornice del Teatro Licinium di Erba. I biglietti saranno disponibili a breve sul circuito ufficiale Mailticket.it

Omar Pedrini “Dai Timoria ad oggi”, il concerto

“Dai Timoria ad oggi” è il titolo scelto da Omar Pedrini per il suo concerto elettroacustico, in duo con Simone Zoni alla chitarra, con cui riassume l’enorme bagaglio musicale che si porta dietro, dagli inizi con i Timoria fino alle esperienze da solista. L’appuntamento sarà arricchito anche dalla presenza di tre amici di Omar: Davide Apollo (voce), Mauro Piscitelli (perc ussioni) e Gipeto (narratore).

Tra grandi classici e brani più recenti, l’appuntamento live dello zio Rock, sarà un intenso fascio di energia. Del resto si sa, Omar Pedrini è una rockstar vecchia scuola, che sale sul palco, imbraccia la sua chitarra senza indugio e avvolge il suo pubblico con una vera scarica di adrenalina.

Dopo la fortunata esperienza con i Timoria, Omar ha iniziato nel 2002 il suo nuovo percorso artistico. Già nel ’96 aveva sperimentato la navigazione solitaria con il disco musical-letterario “Beatnik – Il ragazzo tatuato di Birkenhead”, ma è il 2002 che sancisce davvero l’inizio della sua carriera solista. Nel corso degli anni, fino ad oggi, Omar si è cimentato con la direzione artistica di festival, con la conduzione televisiva e radiofonica, con l’insegnamento, senza mai abbandonare la scrittura musicale e la pubblicazione di suoi album.

Omar Pedrini “Dai Timoria ad oggi”, info concerto

“With a little help from my friends. Dai Timoria ad oggi”

26 settembre –Verde. A Misura d’uomo @ Teatro Licinium – Erba (CO)

Biglietto: € 15,00 + prev.

Biglietti disponibili a breve su Mailticket.

info su www.bpmconcerti.com

