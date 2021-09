Lucio Leoni, l’artista romano ritorna sui palchi con un tour

Dopo il lungo stop nazionale, l’artista è tornato sui palchi per presentare il suo ultimo lavoro discografico, rilasciato in due distinte release eventi

Un disco che ha riscosso, fin da subito, un ampio consenso e interesse da parte della critica che lo ha recensito con entusiasmo, confermando il talento e l’incredibile spirito eclettico di questo cantautore che riesce a spaziare dal teatro canzone al rap, dal folk alla canzone d’autore, approdando sempre, con ironia e fantasia, a uno stile proprio e riconoscibile che sintetizza poesia e sperimentazioni sonore.

Lucio Leoni, “Her dem amade me – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti”

Il ritorno sui palchi chiude il cerchio su un disco e su un anno veramente importante per Lucio Leoni che, oltre alla pubblicazione di un doppio album, ha curato anche la direzione artistica del progetto “Her dem amade me – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti”, la compilation in memoria di Lorenzo Orsetti, ragazzo fiorentino ucciso dall’Isis in Siria nel marzo 2019.

Lucio Leoni, “Dove Sei” – il nuovo doppio album

Pubblicato in due tempi, la prima parte rilasciata a maggio e la seconda a ottobre 2020, “Dove sei” è stato pensato e composto come un album unico, un lavoro discografico organico, ma diviso in fase di pubblicazione, per permettere a ogni singolo brano di avere il giusto spazio e il proprio posto nel nuovo viaggio musicale intrapreso da Lucio Leoni.

In questo lavoro discografico, l’artista presenta un corpus di 15 brani, che si immergono nel dove del tempo e dello spazio. Una sorta di capitolo finale di una trilogia iniziata con i precedenti album, “Lorem Ipsum” e “Il Lupo Cattivo” e che conclude adesso con “Dove sei”, un lavoro che si presenta già dal titolo senza punti interrogativi né esclamativi, bensì solo con la consapevolezza di essere qui, adesso.

Lucio Leoni, le interviste

Il disco è stato presentato con un’ampia intervista in anteprima su Il Venerdì de La Repubblica e con interviste su Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto, Left. Numerose ed entusiaste le recensioni sulle pagine di magazine come Rumore, Vinile, Blow Up, Raro Più, Buscadero e sulle principali testate online. Oltre 200 siti, infatti, hanno parlato di “Dove sei” e di Lucio Leoni, tra questi: XL La Repubblica, Fanpage, Skytg24, Corriere.it, Rockit, Sentireascoltare, Rockon, All Music Italia, Webnotte di giorno su La Repubblica, Artwave, Oaplus, Le Rane e moltissimi altri.

Lucio Leoni, in radio ed in tv

L’album, inoltre, è stato presentato con interventi anche in numerose trasmissioni radiofoniche di qualità, tra cui Rai Radio1 Music Club, Rai Radio1 In Viva Voce, Rai Radio1 Un giorno da Gambero, Rai Radio2 Social Club, Rai Radio2 Caterpillar, Rai Radio2 Lo Stato Sociale Show, Rai Radio2 Prendila Così, Rai Radio2 Le Lunatiche, Rai Radio3 La Lingua Batte, Radio24, GR1 Rai, Rai Radio Live e moltissime altre.

In televisione, l’artista è stato ospite di programmi come Radio2 Social Club in onda su Rai2, Luce Social Club in onda su Sky Arte, Save The Date in onda su Rai5, Rainews24, Rai3 Tgr Lazio, Rai3 Tgr Toscana, L’Italia con voi in onda su Rai Italia.

Il canale Sky Arte, inoltre, ha dedicato all’artista una puntata monografica del programma Indie Jungle, con un intero concerto e intervista, andata in onda a gennaio 2021.

Link Lucio Leoni

Per altri articoli relativi al tema Eventi Dietro la Notizia