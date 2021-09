Mediafriends e “Fondazione Italia Sociale” insieme per sostenere il Terzo settore

Domenica 5 settembre 2021 Mediafriends e Fondazione Italia Sociale danno il via a una iniziativa di sensibilizzazione (spot televisivi e una ricerca qualitativa) per diffondere consapevolezza sul ruolo del Terzo settore e per ispirare un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel sostegno non solo finanziario alle non profit in Italia.

A causa della pandemia, per molte organizzazioni non profit le risorse provenienti dalle donazioni si sono ridotte drasticamente proprio in un momento in cui il loro ruolo è fondamentale in risposta alle importanti istanze sociali di sempre e ai nuovi bisogni emersi con la crisi da Covid-19.

Mediafriends e “Fondazione Italia Sociale”, organizzazioni no profit

Fondazione Italia Sociale – fondazione di diritto privato nata per favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia con lo scopo di raccogliere risorse private da destinare a progetti nazionali, di interesse sociale e pubblico – e Mediafriends Onlus – Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa – realizzano in partnership un progetto di sostegno al non profit così articolato:

Mediafriends e “Fondazione Italia Sociale”, la campagna televisiva

Una campagna televisiva che ha come obiettivo sostenere e promuovere il Terzo Settore per una maggiore consapevolezza del suo ruolo e della sua rilevanza nella società: la Direzione creativa Mediaset ha realizzato due spot (“Io sono” e “Rewind”) che andranno in onda sulle reti Mediaset dal 5 settembre fino al 30 Aprile 2022.

L’elaborazione di una ricerca che ha come obiettivo studiare il rapporto tra Terzo Settore e aziende per trovare un linguaggio comune e favorire una collaborazione basata su dialogo, conoscenza e reciproca fiducia. Una strada per individuare meccanismi efficaci per conseguire insieme un maggiore impatto sociale, ambientale e culturale. Il rapporto sarà redatto e pubblicato dalla Fondazione e sarà presentato entro il mese di giugno del 2022.

Per maggiori informazioni www.mediafriends.it www.fondazioneitaliasociale.org

