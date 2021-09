Lorenzo Palmeri in concerto al Teatro Arcimboldi Milano

Lorenzo Palmeri – in anteprima il suo nuovo album di inediti

Lunedì 6 settembre l’architetto e musicista Lorenzo Palmieri sarà presso il foyer del Teatro Arcimboldi Milano con “Live Set di Lorenzo Palmeri”, concerto in cui presenterà in anteprima “Quattro. Crediti cosmici dance floor”, il nuovo album di inediti anticipato dal brano “Ghost in translation ” (iMusician Digital), attualmente in radio e in digitale.

L’evento inizierà alle ore 20.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su: https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=316.

Lorenzo Palmeri racconta il brano “Ghost in translation”

“Ghost in translation” è un brano in cui Lorenzo Palmeri ha voluto sperimentare gli estremi del linguaggio pop giocando con cambi di ritmo e mescolando i suoni etnici con l’elettronica.

«“Ghost in translation” è una canzone stramba, asimmetrica, con un testo forte e visionario che cerca di mettere insieme prospettive quotidiane e prospettive più ampie, interiorità ed esteriorità – dichiara Lorenzo Palmeri – È un brano che racconta le nostre complessità comunicative ed è, infine, un appello alla ricerca della propria unica forma».

Lorenzo Palmeri, in mostra con “Quattro”

“Quattro” è il titolo della mostra che unisce le due anime di Lorenzo Palmeri, musica e design, e che si terrà dal 9 settembre al 9 ottobre al Meme Gallery di Milano (Viale Francesco Crispi, 3).

L’esposizione di nove foulard dedicati ai nove brani che compongono il nuovo album, realizzati in edizione unica per Meme Gallery e prodotti nel distretto del Made in Italy della seta a Como, si inserisce nel programma del Fuorisalone 2021.

L’inaugurazione avrà luogo il 9 settembre alle ore 18.00 con un mini-live dell’artista. Per accedere alla mostra è necessario prenotarsi scrivendo un messaggio alla pagina Instagram @memegallery_milano.

Lorenzo Palmeri, la biografia

Lorenzo Palmeri è un progettista multidisciplinare, architetto e musicista, si occupa di progettazione, attivo nei campi del design, architettura, art direction, insegnamento, composizione e produzione musicale. Tra i suoi maestri Bruno Munari e Isao Hosoe, con cui ha collaborato per diversi anni.

Ha progettato abitazioni, chitarre, lampade, vasi, tavoli e cioccolatini. Dal 1997 insegna presso le più rinomate scuole di design nazionali e internazionali. I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre collettive e personali e hanno vinto importanti premi nazionali ed internazionali. Nel 2017 è stato nominato tra gli “Ambasciatori del Design Italiano” nell’ambito dell’Italian Design Day.

In campo musicale ha scritto colonne sonore per teatro e installazioni. Nel 2009 ha pubblicato l’album “Preparativi per la pioggia”, con la collaborazione di Saturnino, Andy e Franco Battiato con cui duetta nella canzone “Qualsiasi spinta”.

A fine 2014 è uscito “Erbamatta”, il secondo album che contiene la canzone “Memorie selettive” scritta insieme a Pacifico. Nel 2019 è uscito “La natura del parafulmine”, album che vanta le collaborazioni con Saturnino e Simon Tong.

www.lorenzopalmeristudio.it

https://www.facebook.com/lorenzopalmeri1 – https://www.facebook.com/lorenzopalmeristudio

https://www.instagram.com/lpalmeri/ – https://www.youtube.com/user/prontixlapioggia

