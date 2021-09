Gruppo CAP entra nel programma All4climate- Italy2021

Gruppo CAP, programma All4climate- Italy2021

Il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è stato invitato dal Ministero per la Transizione Ecologica a entrare nel programma “All4Climate-Italy2021”, il calendario ufficiale degli appuntamenti che avranno luogo in tutta Italia nel corso dell’anno con la finalità di promuovere il 2021 come l’anno dell’Ambizione Climatica.

Si tratta di un percorso importante per la promozione dalla lotta ai cambiamenti climatici, che porterà al Summit di Glasgow COP26. Gruppo CAP realizzerà 8 eventi sul territorio, tra workshop, iniziative per i giovani e per start up.

Gruppo CAP, All4climate- Italy2021: appuntamenti

Il primo appuntamento è stato il 15 settembre dal Centro Ricerche Salazzurra con il webinar “Il green e il blu: una sorgente di moda sostenibile”.

Il focus è stato sulla sostenibilità nel sistema produttivo moda, che ha come elemento imprescindibile una corretta gestione della risorsa idrica

Il 29 settembre il focus è sulle nuove generazioni, in particolare sugli studenti delle scuole superiori del territorio della Città metropolitana.

Al parco Idroscalo a partire dalle 9.30 prenderà forma l’evento Le 5 P Per Il Futuro: L’agenda Dei Giovani Per La Ripresa E La Resilienza, una giornata di incontri che si snoda attraverso workshop e laboratori, voltia promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sui temi legati al Pre-COP26, all’Agenda dello Sviluppo Sostenibile 2030 e al climate change.

Il 30 settembre si ritorna agli attesissimi eventi musicali con il concerto Music4Climate,tra i primi eventi in presenza a Milano, dove la water utility sarà presente all’Ippodromo di Milano con la sua casetta dell’acqua e un erogatore, che ormai costituiscono nel corso di importanti eventi di intrattenimento un irrinunciabile presidio di sostenibilità, indispensabili per dissetare i partecipanti con acqua refrigerata, gratuita, plastic free e di ottima qualità.

I Transition days, evento promosso da Fondazione Feltrinelli, chiudono il ciclo preparatorio al Pre-COP26: tre giornate di lavoro per mettere a confronto start up, scale up, PMI, imprese sociali, e spin-off universitari con i rappresentanti degli incubatori, dei fondi di venture capital, delle grandi imprese e delle Istituzioni più rappresentativi del Paese, con l’obiettivo di identificare progetti e proposte per comprendere in che termini sia praticabile e attuabile la transizione ecologica dell’economia, delle città e dei piani di vita dei cittadini.

Tre gli ambiti tematici di intervento: Day 1 #Mobility (29 settembre), Day 2 #Energy (30 settembre), Day 3 # Food&Water (1° ottobre).

