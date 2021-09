FeST – Il Festival delle Serie Tv – terza Edizione

FeST, tema della terza edizione

Arriva con la sua terza edizione, dal 24 al 26 settembre, FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, in collaborazione con Triennale Milano, location dell’evento, e il patrocinio del Comune di Milano.

Il tema scelto per la terza edizione di FeST è Crafting Worlds con il quale si pone “l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi capaci di rappresentare – direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà – il mondo in cui abitiamo ogni giorno. Mai come in questo momento, alle prese con una pandemia che ha scosso forse per sempre l’immaginario collettivo, Crafting Worlds significa anche costruire mondi migliori. Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Crafting Worlds significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto attivo dei desideri e dalle necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e l’inclusione che costituiscono da sempre il DNA di FeST – il Festival delle Serie Tv. Le serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione, nella quale ci è consegnata l’occasione d’oro di ripensare il futuro a partire dal presente”.

• Marina Pierri, Direttrice artistica

I principali broadcaster della filiera audiovisiva – Amazon Prime Video, De Agostini Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky, ViacomCBS Networks Italia – saranno protagonisti di FeST – Festival delle Serie Tv con alcuni dei loro titoli del momento, alcuni dei personaggi più amati e proiezioni in anteprima, tra cui quella di “Reservation Dogs” (Disney+).

Tra i partner di FeST che presenzieranno con i loro ospiti i momenti di networking della Campari Lounge ci saranno Jakala, partner digital del Festival che ne ha curato tutta la presenza online, Operà music che ha curato l’intera colonna sonora del festival e il Parlamento Europeo che con la sua presenza conferisce a FeST un riconoscimento internazionale.

FeST, i Serial Awards

Tra le novità di questa edizione, la nascita dei Serial Awards, i premi completamente dedicati alle serie tv italiane, che verranno assegnati domenica 26 settembre, durante la serata conclusiva della manifestazione, che sarà condotta da Edoardo Ferrario. Questi i riconoscimenti che sono stati votati negli ultimi mesi da una selezionata giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore, sono:

1. Premio Interprete protagonista

2. Premio Interprete non protagonista

3. Premio Regia

4. Premio Writers’ Room

5. Premio Soundtrack

6. Premio Look and Feel

7. Premio Serie scripted dell’anno

8. Premio Serie unscripted dell’anno

9. Premio Serie Kids dell’anno – powered by Esselunga CheJoy

10. Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone”

11. Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione

12. Premio “Best Kiss”

13. Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo

NeN, main partner di FeST – Il Festival delle Serie Tv, in queste ultime settimane ha offerto al pubblico la possibilità di esprimere il proprio voto per la categoria Premio della Gggente, non aperta alla votazione da parte di altre giurie.

Per ulteriori dettagli e l’elenco completo dei candidati: https://serialawards.com

FeST , la Partnership

In occasione della terza edizione di FeST, nel contesto della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia conclusasi qualche giorno fa, è stata annunciata la partnership tra FeST – Il Festival delle Serie Tv e ITTV The Italian Tv Festival di Los Angeles. Un accordo nato per costruire un corridoio utile a promuovere la serialità italiana nel mercato globale.

