Monzino Run 5k, distanza non competitiva

Fondazione IEO-MONZINO partecipa per la seconda volta alla Salomon Running che dedica al Centro Cardiologico Monzino, il primo ospedale in Europa interamente ed esclusivamente dedicato alle malattie cardiovascolari, la distanza non competitiva da 5km, da percorrere insieme domenica mattina, di corsa o camminando. Correre fa bene al cuore: l’attività fisica è una delle forme più importanti di prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Monzino Run 5k, una corsa molto importante

Monzino Run 5k sarà la corsa più breve ma non per questo la meno importante di Salomon Running Milano: grazie ai fondi che si raccoglieranno con le iscrizioni – https://www.runningmilano.info/family-run/ – Fondazione IEO-MONZINO sosterrà i progetti di Ricerca del Centro Cardiologico Monzino per raggiungere nuovi traguardi nella lotta alle malattie del cuore e per festeggiare insieme i 40 anni dell’ospedale.

Questa corsa sarà dunque un momento di salute, di solidarietà e anche un’occasione per prendersi cura di sé e per avere informazioni e consigli preziosi per il nostro cuore.

Infatti al Villaggio della Salomon Running a City Life (via Demetrio Stratos 5, a Milano) sabato 25, il giorno che precede la corsa, sarà possibile incontrare gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino, partecipando a iniziative di divulgazione e prevenzione gratuite e aperte a tutti.

Gli esperti di Monzino Sport, dalle 11 alle 16, risponderanno a dubbi e curiosità su attività motorie, salute cardiovascolare e rischi per il cuore; mentre dalle 15 alle 16 sarà attivo lo Spazio Donna (*): un angolo di prevenzione dedicato al cuore femminile, con la Dott.ssa Daniela Trabattoni, responsabile di Monzino Women.

Monzino Run 5k, raccolta fondi

In occasione della Monzino Run 5k si è attivata una maratona di raccolta fondi, la “Challenge del cuore”, che vede medici, ricercatori, infermieri, donatori, pazienti e tutto lo staff del Monzino e dello IEO partecipare a una sfida di solidarietà online, per dare un ulteriore contributo alla raccolta fondi per la Ricerca cardiovascolare.

Monzino Run 5k, Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.runningmilano.info/

Chiusura iscrizioni online il 23 settembre e al Villaggio Expo sarà possibile ancora registrarsi venerdì 24 e domenica 25 settembre. Non sarà possibile iscriversi in loco il giorno della manifestazione. Per accedere alla manifestazione è obbligatorio il Green Pass.

(*) Lo Spazio Donna è attivo dalle ore 15 alle ore 16, su prenotazione. Per prenotare il proprio appuntamento è necessario inviare una mail a comunicazione@cardiologicomonzino.it