Follow the Pink è un’iniziativa della Fondazione IEO-MONZINO interamente dedicata alle donne

La campagna solidale, alla sua seconda edizione, è promossa in occasione dell’ottobre rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili, e nasce per sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e per sostenere la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sui tumori che colpiscono le donne.

In particolare il sostegno sarà indirizzato al Women’s Cancer Center dello IEO, il primo centro in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua globalità: dalla gestione del rischio di ammalarsi, alla diagnosi precoce, alle terapie, fino al reinserimento nella quotidianità con il recupero del progetto di vita individuale.

È dunque “un posto per la donna”, dedicato alla salute femminile a 360 gradi, un’unica area che consente risposte immediate ed efficaci alle richieste delle pazienti.

L’obiettivo finale è che, una volta varcata la soglia del centro, la donna si affidi a chi la prende in carico, senza dover pensare ad altro che al proprio benessere.

Follow the Pink: raccolta fondi

Grazie all’impegno e alla sensibilità di molte aziende che hanno aderito a Follow the Pink, ha preso il via un’importante raccolta fondi a sostegno della Fondazione IEO-MONZINO, con la partecipazione del mondo della moda, del beauty, del food, del fitness e non solo.

Ogni brand ha identificato la sua migliore proposta, alcuni ne hanno creata una ad hoc per prendere parte a Follow the Pink, altri hanno messo a disposizione esperienze originali: tutti si sono impegnati a rendere ottobre un periodo di consapevolezza sull’importanza fondamentale della prevenzione e a supportare la Ricerca oncologica con la vendita dei propri prodotti dedicati durante il mese rosa.

A tutte queste iniziative se ne stanno aggiungendo moltissime di natura spontanea: negozi di diversa tipologia in tutta Italia stanno già esponendo la locandina di Follow the Pink e si impegneranno per sostenere la campagna, con le modalità più diverse.

La Ricerca sui tumori femminili ha fatto passi da gigante in questi anni, ma c’è ancora molto da fare per raggiungere nuove e importanti scoperte ed è grazie a campagne come questa che si mantiene alta l’attenzione su temi così importanti, che possono migliorare la vita di moltissime donne.

