Festival HORS quest’anno propone 5 workshop gratuiti

Il bando è volto alla selezione di ragazze e ragazzi under35 per partecipare a uno dei cinque workshop all’interno dell’edizione 2021 del Festival Hors, che si svolgerà negli

spazi del Teatro Litta dal 20 settembre al 3 ottobre 2021.

La partecipazione al bando e ai workshop è totalmente gratuita

I laboratori saranno condotti da:

Filippo Renda (dal 20 al 25 settembre)

Stratagemmi (rivolto a nuovi critici – dal 20 al 23 settembre e dal 29 settembre al 3 ottobre)

Teatro dei Gordi (dal 27 settembre al 3 ottobre)

Eco di Fondo (dal 29 settembre al 3 ottobre)

Nina’s Drag Queen (dal 29 settembre al 3 ottobre)

La scadenza del bando è mercoledì 15 settembre.

Festival HORS: Obiettivo del laboratorio

Obiettivo del laboratorio è formare un gruppo di osservazione per restituire, attraverso la scrittura, le attività e i fermenti del Festival Hors. In particolare, i partecipanti saranno invitati a seguire non solo gli spettacoli in cartellone, ma anche (e soprattutto) i laboratori e l’attività didattica del festival.

A partire da alcuni incontri preliminari dedicati alla scrittura creativa e alle pratiche di osservazione, il gruppo sarà incoraggiato a sviluppare forme ibride per catturare piccole epifanie, immagini, momenti imprevisti.

Il laboratorio si propone dunque come momento formativo per fare esperienza della profonda metamorfosi in corso nell’ambito della critica e del giornalismo culturale, sempre più legati alle attività sul campo. I risultati del lavoro saranno pubblicati sulla rivista Stratagemmi.

Festival HORS: come partecipare al bando

I workshop di formazione di Hors 2021 saranno condotti da: Eco di Fondo, Filippo Renda, Nina’s Drag

Queen, Stratagemmi, Teatro dei Gordi.

Per candidarsi occorre:

inviare una e-mail a festivalhors@gmail.com con, come oggetto, “NOME COGNOME + “Festival Hors

2021”.

All’interno del corpo della mail bisognerà indicare il titolo di un massimo di tre workshop in ordine di preferenza, allegando curriculum e foto in bassa risoluzione.

È possibile, a discrezione del/la candidato/a, allegare una lettera motivazionale che non superi la dimensione di una cartella.

Web: https://www.mtmteatro.it/hors-house-of-the-rising-sun/

