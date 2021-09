Con Trenord al GP di Monza: sei corse straordinarie da Milano Porta Garibaldi a Biassono-Lesmo Parco

Oltre 36mila posti in treno verso il Formula 1 Heineken Gran Premio d’Italia 2021: questa l’offerta messa in campo da Trenord domenica 12 settembre per la gara.

Per appassionati e tifosi diretti all’Autodromo, l’azienda ferroviaria effettuerà sei corse straordinarie da Milano Porta Garibaldi a Biassono-Lesmo Parco, la stazione più vicina al circuito; altrettante saranno garantite per il ritorno.

E per tutti i tre giorni dell’evento – venerdì 10 e sabato 11, in occasione delle prove, e domenica 12, giornata di gara – si potrà raggiungere in treno l’Autodromo da tutta la Lombardia con un biglietto speciale andata/ritorno a 15 euro e da Milano con un ticket del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM) a 5,60 euro.

Saranno oltre 36mila i posti a sedere offerti complessivamente verso il Gran Premio sulle corse delle linee che domenica 12 tra le 7 e le 13 raggiungeranno la stazione di Monza e sui treni straordinari per Biassono-Lesmo Parco.

Servizio su Biassono-Lesmo Parco. Sei corse straordinarie nella mattina di domenica 12 collegheranno Milano Porta Garibaldi a Biassono-Lesmo Parco, senza fermate intermedie. Le corse partiranno ai seguenti orari: 7.20; 8.14; 9.20; 10.20; 11.20; 12.20.

Le sei corse per il rientro a Milano Porta Garibaldi – senza fermate – partiranno da Biassono-Lesmo Parco ai seguenti orari: 16.40; 17.10; 17.25; 17.55; 18.25; 19.30.

Sarà possibile viaggiare dei treni straordinari con un titolo di viaggio con origine/destinazione Biassono-Lesmo Parco o con il ticket speciale Trenord per il GP di Monza.

Domenica 12 nelle fasce orarie in cui circoleranno i treni straordinari la linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco circolerà solo fra Besana e Lecco.

Con Trenord al GP di Monza: biglietto speciale per gara e prove

Per raggiungere il circuito Trenord propone il biglietto speciale “Al GP Monza con Trenord”: il ticket, a valenza giornaliera per un adulto e più ragazzi (fino a 13 anni compiuti), comprende a 15 euro il viaggio andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Biassono-Lesmo Parco.

Acquistabile online su trenord.it e sull’App Trenord o presso le biglietterie Trenord, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche, il titolo di viaggio speciale è utilizzabile sia nei giorni delle prove – venerdì 10 e sabato 11 – che nel giorno della gara – domenica 12. I biglietti acquistati online sono validi solo nella data indicata al momento dell’acquisto; quelli cartacei nel giorno della convalida.

Ulteriori informazioni sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord.

https://www.trenord.it

