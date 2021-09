È online il video del nuovo singolo “Stupida Canzone”, brano che fa parte del nuovo album dei Fast Animals And Slow Kids “E’ già domani” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe).

Il video, diretto da Trilathera e registrato nella provincia di Frosinone, è visibile su https://youtu.be/ZhwGJr9w60E.

Oltre a “Stupida Canzone”, il nuovo album “E’ già domani” contiene i singoli già editi “Come un animale”, “Cosa ci direbbe” featuring Willie Peyote e “Senza Deluderti”.

Fast Animals And Slow Kids, Tracklist del nuovo album “E’ già domani”

1. È Già Domani

2. Stupida Canzone

3. Cosa ci direbbe

4. Lago ad alta quota

5. Fratello mio

6. Senza Deluderti

7. Come un animale

8. Rave

9. Un posto nel mondo

10. In vendita

11. Portami con te

12. È già domani ora

“E’ già domani” è disponibile in diverse versioni fisiche (CD standard e vinile in diversi formati) oltre che in tutti gli store digitali (per maggiori informazioni e dettagli https://bfan.link/è-già-domani-fask).

Fast Animals And Slow Kids, il firma copie e showcase

Per presentare questo nuovo lavoro e avere la possibilità di incontrare nuovamente i numerosi fan che non hanno mai fatto mancare alla band, durante questi primi 10 anni di carriera, il loro sostegno, I Fast Animals And Slow Kids si sono rimessi in viaggio e sono ripartiti per una settimana di firma copie e showcase in giro per l’Italia.

Tutti gli appuntamenti sono stati organizzati secondo le regole necessarie per evitare il contagio da Covid19. Questi i prossimi appuntamenti:

Martedì 21 settembre VERONA – ore 18:00 FELTRINELLI (via Quattro Spade, 2)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Feltrinelli

Martedì 21 settembre PADOVA – ore 22:00 PARCO DELLA MUSICA (via Venezia, 40)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Mercoledì 22 settembre MILANO – ore 18:00 MONDADORI Megastore (Piazza Duomo)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Mondadori Mercoledì 22 settembre BERGAMO – ore 22:00 SPAZIO POLARESCO (via del Polaresco, 15) M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Giovedì 23 settembre BOLOGNA – ore 18:30 KINOTTO BAR (via Sebastiano Serlio, 25/2)M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Giovedì 23 settembre MODENA – ore 22:00 MONDADORI Bookstore c/o Cinema Victoria

(via S.Ramelli, 101) M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco Preordinata o acquistata nel punto vendita Mondadori o all’evento)

Venerdì 24 settembre GENOVA – ore 17:30 FELTRINELLI (via Ceccardi, 16-24 R)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Feltrinelli

Venerdì 24 settembre TORINO – ore 22:00 OFF TOPIC (via Giorgio Pallavicino, 35)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Ma se tutto questo non è un vero e proprio tour, lo sarà quello che attende i FASK per il prossimo anno.

