” Domenica”, da ora online il video ufficiale

Sarà online oggi alle 14.00 il video ufficiale di “Domenica”, il nuovo singolo dei TIROMANCINO che anticipa l’uscita del nuovo album della band di Federico Zampaglione “Ho cambiato tante case”, in digitale e nei negozi tradizionali dall’8 ottobre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

” Domenica”, il video che vede la partecipazione di amici e famigliari del cantautore

Il video, diretto da Federico stesso, vede la partecipazione, oltre dei suoi musicisti, di amici e familiari del cantautore e regista romano tra cui la moglie Giglia Marra, la figlia Linda, il padre Domenico, Rosa Enginoli, il rapper romano Gianni Bismark, CARLO VERDONE e CLAUDIA GERINI, che si ritrovano così a collaborare su un set dai tempi di “Grande Grosso e Verdone” del 2008.

“Per questo video la volontà – racconta Zampaglione – era quella di ricreare la stessa atmosfera che viviamo spesso la domenica a casa, quando ci si ritrova in famiglia e con amici. Mi è sembrato quindi naturale chiamare la mia vera famiglia e gli amici per condividere un momento così bello della mia vita e della mia musica”.

“Ho cambiato tante case”, il nuovo album

sarà disponibile in versione tradizionale in diversi formati:

– cd minigatefold accompagnato da un BOOKLET di 18 pagine

– vinile nero gatefold con busta personalizzata

– vinile color rame autografato in vendita in esclusiva su AMAZON

– cd autografato + zaino brandizzato in vendita in esclusiva su https://shop.universalmusic.it/products/ho-cambiato-tante-case-cd-autografato-zainetto.

È possibile trovare qui https://vir.lnk.to/hctc il link per poter preordinare il disco oltre al link per il pre-save su Spotify, il pre-add su Apple Music e il pre-order su iTunes.

Federico Zampaglione, incontrerà i suoi fan durante alcuni appuntamenti in giro per l’Italia.

Questi i primi incontri confermati:

8 Ottobre Roma, Discoteca Laziale (via Mamiani 62/A)ore 18:00 firma copie

11 Ottobre Milano, Mondadori (Piazza Duomo) ore 18:30 firma copie con mini live

12 Ottobre Modena, Mondadori (Cinema Victoria) ore 19:00 firma copie con mini live

14 Ottobre Napoli, Feltrinelli (P.zza Dei Martiri) ore 1830 firma copie con mini live

Altri articoli Musica su Dietro La Notizia