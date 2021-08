In libreria e fumetteria la nuova edizione cartonata della storia scritta da Claudio Nizzi e disegnata da Giovanni Ticci

Tex e Tiger Jack

Arriva, per la prima volta raccolta in un volume, la storia di Tiger Jack e del suo primo burrascoso incontro con Tex. È “Tex. il passato di Tiger Jack“, scritta da Claudio Nizzi e disegnata da Giovanni Ticci, in uscita in libreria e fumetteria dal prossimo 26 agosto.

Tex, la trama

I trafficanti di schiavi hanno rapito delle giovani donne dalla tribù navajo del capo Orso Giallo… Una di loro, la bella Taniah, è la promessa sposa di Tiger Jack.

Tex racconta il primo incontro con il suo fratello indiano e la drammatica pista di sangue che insieme li condusse nel cuore dei Monti Sacramento a caccia dello spietato Don Liborio Torres…

La postfazione del volume è firmata da Maurizio Colombo.

Tex Willer

Una leggenda. Questa è l’unica definizione possibile di Tex Willer che, pubblicato ininterrottamente da più di settant’anni, è il più longevo personaggio del fumetto italiano e, insieme a Superman e Batman, uno dei più duraturi del fumetto mondiale.

Tex, cosa piace

Il fascino del personaggio (grintoso, ironico, antirazzista e nemico di ogni ingiustizia), degli ambienti (praterie, foreste, deserti) e dei nemici (fuorilegge e indiani ribelli, ma anche proprietari terrieri senza scrupoli, politicanti corrotti, maghi vudù e sette segrete) e il segreto che permette a Tex di avere ancora oggi centinaia di migliaia di affezionati lettori.

Tex, da quanto tempo ?

Dal 1948, l’eroe creato dalla penna di Gianluigi Bonelli e dal pennello di Aurelio Galleppini (in arte Galep) cavalca sulle piste del West e dell’Avventura insieme ai suoi pards: l’anziano e burbero Kit Carson, il fiero navajo Tiger Jack e il figlio Kit.

Tex, chi è ?

Dotato di grandi doti fisiche e atletiche, abilissimo a sparare, Tex è stato un fuorilegge (ma soltanto a causa del suo temperamento anarchico e libertario), ha combattuto la Guerra Civile con il Nord, pur essendo texano, perché fieramente antischiavista. Ha lottato per la libertà del Messico con l’amico Montales ed è entrato nel corpo dei rangers. E sebbene usi a volte metodi sbrigativi per combattere i criminali, è a tutti gli effetti un uomo di Legge

Tex, la storia

Tex è diventato capo dei Navajos (assumendo il nome indiano di Aquila della Notte) sposando Lilyth, figlia del capo Freccia Rossa, da cui ha avuto il figlio Kit. Lilyth è stata in seguito uccisa da criminali bianchi, ed è stata vendicata da Tex. Molto innamorato della moglie, Tex non si è legato a nessun’altra donna dopo la sua morte.

Pur essendo nato in Italia, Tex non è uno “spaghetti western”. Il suo West è quello di John Ford e di Howard Hawks, nonostante abbia precorso le tematiche antirazziste del cinema di genere degli anni Settanta.

Tex, online e sui social

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

https://www.sergiobonelli.it/tex/2021/08/05/libro/tex-il-passato-di-tiger-jack-1020681/

Altri articoli Libri