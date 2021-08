“So Jazz”- Adam Pache trio, feat. Andrea Dulbecco

È Andrea Dulbecco, vibrafonista e percussionista di livello internazionale, lo special guest del trio del batterista australiano Adam Pache, in concerto venerdì 3 settembre allo Spazio Epoca Milano nell’ambito della rassegna “So Jazz” (inizio live ore 20.30, ingresso prenotazione obbligatoria al 3926604642).

“So Jazz” – il live nel dehors dell’ “L’Ultima Spiaggia”

Il live avrà luogo nel dehors del locale, ribattezzato “L’Ultima Spiaggia”, piccola oasi cittadina dove è possibile ascoltare buona musica, sorseggiare un drink e scambiare quattro chiacchiere con gli amici con i piedi… nella sabbia.

“So Jazz” – Adam Pache presenterà un progetto inedito

La formazione guidata da Adam Pache e completata dal giovane contrabbassista Carlo Bavetta presenterà un progetto inedito, ispirato alle colonne sonore del cinema noir e alle registrazioni jazz degli anni Cinquanta: in scaletta una manciata di brani originali e alcune composizioni tratte dai repertori di Duke Ellington, Charles Mingus e Thelonious Monk

“So Jazz”- la rassegna continua ogni venerdì

Dopo il concerto dell’Adam Pache trio feat. Andrea Dulbecco, la rassegna “So Jazz”

continuerà ogni venerdì, dando spazio, per tutto il mese di settembre, ai numerosi

talenti emergenti della scena italiana.

“So Jazz” – Adam Pache , note biografiche

Originario di Sydney ma da anni residente in Italia, Adam Pache è uno dei batteristi più interessanti della sua generazione e vanta collaborazioni con jazzisti del calibro di Clark Terry, Christian McBride, Steve Grossman e Jeremy Pelt, solo per citarne alcuni.

Adam Pache si è esibito in alcuni dei più grandi festival internazionali come New York JVC Jazz Festival, Montreux Jazz Festival e Copenhagen Jazz Festival.

Ha anche fatto tournèe in Giappone, il Regno Unito, Svezia, Svizzera, Norvegia, Repubblica Ceca, Germania, Belgio, Slovenia, Cina, Tailandia, Filippine, Nuova Caledonia, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Libano e Stati Uniti.

