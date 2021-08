Roxy: “Morosita” singolo realizzato insieme al rapper J.And

Roxy fa il suo esordio discografico con “Morosita” , singolo realizzato insieme al rapper J.And e prodotto da Team Media Group Ltd di Stefano Pugnali in collaborazione con il producer Walter Mariano e il cantautore Andrea Bernardini, in uscita in digitale a partire da oggi. È un brano latin-reggaeton, scritto in spagnolo e italiano, un inno ai ritmi estivi e al divertimento: “un singolo travolgente già dalle prime note, con un testo fluido e dinamico che suscita irrefrenabile voglia di ballare”, racconta Roxy.

“Morosita” nasce dall’incontro tra la prorompente cantante italiana, nata a Bergamo nel 1991 da una famiglia di cantanti, con numerose vittorie in concorsi canori e una serie di presenze nei programmi televisivi (Domenica Live, Striscia La Notizia, Balalaika e molti altri) e J.And, rapper marchigiano che unisce il rap al soul, al funky, all’hip hop e al reggaeton.

Partecipa, inoltre, a talent come X-Factor e MTV Spit Tour ed è chiamato ad aprire live shows di Fedez, Nesli, Fred de Palma, Luchè, Gemelli diversi, Mr Rain: “questo brano mi è stato proposto da J.And, mi è immediatamente piaciuto e da subito abbiamo deciso di farlo insieme, con l’obiettivo di far ballare e divertire il pubblico già al primo ascolto”, spiega Roxy.

Gli autori sono Stefano Pugnali e Andrea Bernardini, e lo stesso Stefano Pugnali, insieme a Walter Mariano sono i compositori. Editori: Team Media Group Ltd, Una sas di Ilario Drago.

