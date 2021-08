“Lazzaretto Estate 2021”, ultimo concerto della rassegna

Si chiude oggi giovedì 26 agosto, con il Raphael Gualazzi – Trio la rassegna “Lazzaretto Estate 2021” (appuntamento ore 21:00 – Biglietti disponibili su https://dice.fm/bundle/lazzaretto).

“Lazzaretto Estate 2021”- Raphael Gualazzi

Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael Gualazzi, uno dei grandi talenti della musica italiana all’estero, ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale, oltre a qualche sorpresa.

“Lazzaretto Estate 2021” – gli ospiti di tutta la rassegna

Lazzaretto Estate 2021 ha ospitato durante questa estate appuntamenti di musica e teatro con grandi nomi come Giusy Ferreri, Enrico Bertolino, Luca Ravenna, Saverio Raimondo, Max Pisu, The Kolors, Arisa, Ilia Kim & Piero Rattalino.

E poi ancora, Leonardo Manera & Alessandro Milan, Paolo Rossi, Noemi, Alice, Fabrizio Bosso, Michela Giraud, Roby Facchinetti, Raul Cremona e Marco Castelli, Enrico Nigiotti, Gianna Nannini, Francesco De Gregori,

ma anche il “CHARLIE PARKER: BIRD LIVES!” Con Emilio Soana Quintet, la voce recitata Cochi Ponzoni e la speciale partecipazione di Gianluigi Trovesi.

A tutto questo si aggiungono gli spettacoli teatrali “Animali da bar”, “Moby Dick”, “Pseudolo”, “MAXIMA – Solo la luna ci ha visti passare”, “Lisistrata”

“Lazzaretto Estate 2021”- Green Pass per accedere agli spettacoli

Si ricorda che dal 5 agosto serve il Green Pass, per accedere agli spettacoli. Il Green pass o Certificazione verde COVID-19 se rilasciato dal Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19.

La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Puoi visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso App Immuni e App IO. Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.

