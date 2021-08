Sarà una proiezione speciale quella di “Extraliscio- Punk da Balera” che si svolgerà il 14 agosto in Piazza Maggiore a Bologna.

Una serata evento, una festa alla vigilia di Ferragosto, alla quale saranno presenti la regista Elisabetta Sgarbi con l’aiuto regia Eugenio Lio e alcuni dei protagonisti del film: il narratore Ermanno Cavazzoni e gli special guest Antonio Rezza e i ballerini di polka chinata Antonio Clemente e Loris Brini.

La regista Elisabetta Sgarbi ed Eugenio Lio racconteranno il dietro le quinte di questo film unico; uscirà dallo schermo per arrivare sul palco Ermanno Cavazzoni, lo scrittore e sceneggiatore che narra il mondo degli Extraliscio; Antonio Rezza (Leone d’Oro alla carriera con Flavia Mastrella alla Biennale di Venezia 2018) si confronterà con il tema dell’improvvisazione nel film come davanti al pubblico in Piazza; grande attesa per la performance dei ballerini di polka chinata Antonio Clemente e Loris Brini.

La serata rappresenta il momento finale della rassegna “Sotto le stelle del cinema” promossa dalla Cineteca di Bologna nell’ambito di Bologna Estate 2021, l’insieme delle manifestazioni estive promosse dal Comune di Bologna.

Apertura porte ore 20.30, inizio proiezione ore 21.30.

Prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.cinetecadibologna.it, per accedere è necessario il green pass.

