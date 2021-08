Svelata oggi la cover ufficiale di “Beat Coin” (under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo progetto discografico – in uscita il 3 settembre – che unisce alcuni dei nomi più noti e interessanti della scena urban italiana, tra cui Gemitaiz, Coez, Random, Neffa, Franco126, Tormento, Clementino, Danno, Nashley, Mostro, Dani Faiv, Nerone, Ensi e molti altri.

Negli scorsi giorni alcuni utenti avevano già avuto modo di scoprire la cover dell’album – studiata e creata da Stole “Moab” Stojmenov – risolvendo un puzzle comparso sul sito https://beatcoinmusic.com.

L’album è già disponibile in pre-save e pre-order al link https://bfan.link/beat-coin, mentre nei prossimi giorni verranno svelati nuovi indizi sul sito https://beatcoinmusic.com