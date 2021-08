“Better Days Ahead”, il singolo di Pat Metheny

“Better Days Ahead”, rivisitazione del brano originale

È disponibile in digitale “Better Days Ahead” (https://patmetheny.lnk.to/BetterDaysAhead), il singolo di Pat Metheney, leggendario chitarrista vincitore di 20 GRAMMY.

“Better Days Ahead” è una rivisitazione del brano originale contenuto in “Letter From Home”, il fortunato album del 1989 vincitore di GRAMMY Award ed entrato nella classifica Billboard degli album più venduti.

“Better Days Ahead”, la nuova versione

In questa nuova versione, Pat Metheny reinterpreta questa composizione armonicamente impegnativa in modo totalmente diverso.

«È affascinante, per me, vedere quali dei vecchi brani hanno continuato a generare interesse nei nuovi musicisti – afferma Pat Metheny – Questo brano ha una struttura che la gente si ritrova a voler suonare. La cosa più bella in questo caso è il modo totalmente nuovo con cui James si è approcciato al tutto. Ha portato al brano un’atmosfera che permette di ascoltarlo in un modo completamente nuovo e fresco».

Per questa nuova versione, Pat Metheny si è unito alle tastiere di James Francies, 26enne artista Blue Note con alle spalle collaborazioni con Questlove e Chance The Rapper, e alla batteria di Marcus Gilmore, plurivincitore di GRAMMY Award. «Per me è qualcosa di naturale suonare con loro. Sono letteralmente cresciuti ascoltando le registrazioni e suonando queste composizioni».

“Better Days Ahead”, è contenuto nel nuovo album in uscita il 10 settembre .

Il nuovo album dal titolo “Side-Eye Nyc (V1.IV)”, pubblicato da Modern Recordings/BMG e già disponibile in pre-order al seguente link https://patmetheny.lnk.to/SideEyeNYC, vede la partecipazione di musicisti accuratamente scelti, tra cui alcuni dei più innovativi e interessanti nuovi strumentisti della scena musicale di New York.

Questa la tracklist di “ “Side-Eye Nyc (V1.IV)”:

1. It Starts When We Disappear

2. Better Days Ahead

3. Timeline

4. Bright Size Life

5. Lodger

6. Sirabhorn

7. Turnaround

8. Zenith Blues

“ “Side-Eye Nyc (V1.IV)” è l’ultimo e incomparabile tassello dell’eclettismo di Metheny.

La grandezza di questa sperimentazione musicale non è ovviamente nulla di nuovo per Metheny.

È infatti l’unico musicista ad aver vinto dei GRAMMY Award in dodici diverse categorie musicali. Per decenni è stato ampiamente richiesto dagli svariati mondi sonori differenti, e in passato ha collaborato, tra i tanti, con Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, David Bowie e Pino Daniele.

PAT METHENY:

