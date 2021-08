Giochi Paralimpici Tokio 2020 Sitting Volley femminile

Tokyo 2020 – Sitting Volley: mercoledì Italia-Brasile, match decisivo per le semifinali Tokyo.

Ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 giornata di riposo per la nazionale femminile di sitting volley, ieri uscita sconfitta dalla sfida con il Canada. Un passo falso che ora costringe le azzurre a giocarsi tutto contro il Brasile (mercoledì 1° settembre, ore 3 italiane), in palio l’accesso alle semifinali che assegneranno le medaglie.

La nazionale femminile di Sitting Volley

Le ragazze di Amauri Ribeiro per garantirsi un posto tra le prime quattro dovranno battere la formazione sudamericana con il punteggio di 3-0 o 3-1, in modo da superarle grazie al miglior quoziente set. Nelle prime due uscite il Brasile, vincitrice della medaglia di Bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016, ha battuto per 3-2 il Canada e per 3-0 il Giappone.

A un passo dalle semifinali si trova la nazionale canadese, alla quale basterà vincere contro le padrone di casa giapponesi 3-1 o 3-0.

Il match tra le azzurre e Brasile, trasmesso in diretta da Rai2, avrà un significato speciale per tecnico azzurro Amauri Ribeiro, medaglia d’Oro con la maglia verdeoro nel torneo olimpico di Barcellona 1992 e Argento a Los Angeles 1984, oltreché dirigente capace di contribuire in maniera importante alla crescita del sitting volley in Brasile.

“Sitting Volley femminile” le dichiarazioni del direttore tecnico dell’Italia

A meno di 48 ore dall’attesa sfida, queste le parole del direttore tecnico dell’Italia: “Mercoledì contro il Brasile ci giocheremo tutte le nostre chance per entrare tra le prime quattro squadre della Paralimpiade. Dobbiamo sicuramente migliorare rispetto al Canada e soprattutto ritrovare la fiducia in noi stessi. Non bisognerà commettere gli stessi errori di ieri, quando parti male poi è molto difficile rincorrere l’avversario. In allenamento lavoreremo anche sull’approccio, è fondamentale entrare bene in partita sin dalle prime fasi.

“Sitting Volley femminile”, il torneo

Il torneo di Sitting Volley femminile

Pool A: Giappone, Italia, Brasile e Canada.

Pool B: Stati Uniti, Cina, Russia (RPC Russian Paralympic Committee), Ruanda.

“Sitting Volley femminile”, il calendario dell’Italia

(orari di gioco italiani e giapponesi)

1° settembre: (Pool A) Brasile-Italia (ore 03.00 italiane, ore 10 giapponesi).

“Sitting Volley femminile”, i risultati

(orari di gioco italiani e giapponesi)

27 agosto: (Pool A) Giappone-Italia 0-3 (23-25, 11-25, 10-25) Brasile-Canada 3-2 (21-25, 26-24, 25-20, 27-29, 17-15).

28 agosto: (Pool B) Stati Uniti-Ruanda 3-0 (25-11, 25-9, 25-11); Cina-RPC 3-0 (25-20, 25-16, 25-14).

29 agosto: (Pool A) Italia-Canada 1-3 (16-25, 14-25, 25-15, 19-25); Giappone-Brasile 0-3 (13-25, 16-25, 16-25).

30 agosto: (Pool B) Ruanda-RPC 0-3 (9-25, 9-25, 12-25); Stati Uniti-Cina

Classifica Pool A: Brasile 2V, Canada 1V, Italia 1V, Giappone 0v.

Classifica Pool B: Cina 1V, Stati Uniti 1V, RPC 1V, Ruanda 0V.

1° settembre: (Pool A) Brasile-Italia (ore 03.00 italiane, ore 10 giapponesi); (Pool B) Cina-Ruanda (ore 7 italiane, ore 14 giapponesi); (Pool B) RPC-Stati Uniti (ore 11.30 italiane, ore 18.30 giapponesi); (Pool A) Canada-Giappone (ore 13.30 italiane, ore 20.30 giapponesi).

3 settembre

Semifinali 1°-4° posto; Gare 5°-8° posto.

4 settembre

Finale medaglia di Bronzo

5 settembre

Finale medaglia d’Oro

https://www.federvolley.it/categorie-news/news-sitting-volley

Le Paralimpiadi in Televisione

La Rai trasmetterà le Paralimpiadi, garantendo tredici ore al giorno di racconto in diretta tra Rai2 e Raisport+HD, con la possibilità, in caso di contemporaneità di eventi, di spostarsi anche sul canale 58 del digitale terrestre Raisport SD.

Da mercoledì 25, data d’inizio delle competizioni, Rai2 manderà in onda le gare dall’1.50 alle 10.10 italiane, mentre Raisport+HD dalle 10.10 fino al termine della giornata di Tokyo (verso le ore 15.30).

Per altre notizie relative al tema Sport Dietro la Notizia