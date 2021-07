Villa Ada, dal 13 al 18 luglio: la magia di Leyla McCalla e l’energia di Nuove Tribù Zulu, Michela Giraud e Luca Ravenna.

Link biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

L’attesissima violoncellista Leyla McCalla, per la prima volta a Roma, la contaminazione musicale delle Nuove Tribù Zulu, le tradizioni e sperimentazioni di Futuro Arcaico, con la straordinaria partecipazione di Alfio Antico. Ancora, la regina della Stand Up Comedy italiana Michela Giraud e Luca Ravenna, entrambi reduci dal successo di LOL – Chi ride è fuori ed entrambi sold out. Avviata da Claudio Morici, sul palco lunedì 12, ecco il ricco cartellone della settimana dal 13 al 18 luglio di Villa Ada Roma Incontra il Mondo (https://villaada.org/), realizzata da D’Ada Srl in collaborazione con Arci Roma.

Annullata la data del 16 luglio con gli Asian Dub Foundation, per motivi legati al contenimento della pandemia in Inghilterra (i biglietti saranno rimborsati su Dice). Venerdì resta comunque aperta l’Area Free, dove sul palco salgono gli artisti di Borghetta Stile, con il djset di Daniele Ginger e tanti ospiti a sorpresa.

All’interno dell’Area Free a ingresso gratuito, prosegue dalle ore 19 la rassegna Dialoghi al tramonto a cura di Danilo Ruggeri (ex “La Pecora Elettrica”). “ROCK’N’SOUL Storie di musica e spiritualità” (Arcana edizioni, 2021) è il libro presentato martedì 13 luglio alla presenza dell’autrice Noemi Serracini, che ripercorre le straordinarie storie di vita di dieci star della musica – tra cui Patti Smith, Leonard Cohen, Bob Dylan, Tori Amos, Cat Stevens e Sinéad O’Connor – mescolate ai loro percorsi interiori e spirituali. Mercoledì 14 luglio – in collaborazione con Arci Roma – si parla di linguaggio sessista e privilegio delle parole con Antonella Petricone, Vera Gheno, Lorenzo Gasparrini e Girolamo Grammatico. Sabato 17 luglio una serata di reading, musica e talk per premiare l’autorialità indipendente con Sostanze D’Autore, prima edizione del “Premio Letterario L’Avvelenata”.

Le Nuove Tribù Zulu (Ludovica Valori, Andrea e Paolo Camerini) salgono sul palco martedì 13 luglio con un live esplosivo e gratuito, ricco della loro energia “on the road”. Gruppo pioniere della contaminazione musicale in Italia, la loro originale idea di world music abbraccia folk, rock, punk, pop, swing e gypsy. Una mappa sonora che fonde mondi diversi in uno stile unico, attraverso una narrazione dal forte impegno sociale per i diritti e i valori umani. Accanto ai brani del nuovo album Rosa e Fuoco, non mancheranno le canzoni che hanno fatto la storia del gruppo, dallo swing-punk di “Mi sto Librando nell’Aria” alla hit “Zingara”, fino alla felliniana “Da Domani Cambio Vita” e “Namastè”.

Mercoledì 14 luglio il microfono è tutto per Michela Giraud, già sold out.

Per la prima volta a Roma, Leyla McCalla è l’attesa protagonista della serata di sabato 17 luglio.

Chiude la settimana domenica 18 luglio Luca Ravenna, in solo, dopo il successo a colpi di sold out del Cachemire tour con Edoardo Ferrario e la consacrazione al grande pubblico con LOL – Chi ride è fuori.

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

#LAMUSICACHECURA

Dalle ore 19 apertura Area Free

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

Chiusura della Villa prevista alle ore 02.00

Per gli eventi a ingresso gratuito è necessario prenotarsi su dice.fm

