Maruego, “92” il nuovo album

Maruego: dopo il singolo e il videoclip girato a 360° di “Moneygram”, il rapper italo-marocchino svela Cover e tracklist di “92” il nuovo album in digitale da venerdì 16 luglio, da ora in pre-save

PRE-SAVE “92”: https://orcd.co/maruego-92

Dallo scorso 9 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali Moneygram, il nuovo singolo di MARUEGO. Il brano debutta nella playlist Novità Rap Italiano di Spotify, totalizzando a soli tre giorni dall’uscita decine di migliaia di views con il videoclip ufficiale a 360° diretto da Andrea Piu.

Al suo interno, diversi indizi nascosti hanno svelato l’uscita del nuovo album, prevista per il prossimo venerdì 16 luglio. Il rapper italo-marocchino pubblica oggi cover e tracklist di “92”, il nuovo progetto di inediti per la sua etichetta indipendente La Crème Records, distribuito da The Orchard, da ora in pre-save.

Dieci brani che vantano produzioni dal sapore internazionale, in cui Maruego alterna tematiche introspettive, brani scanzonati in cui descrive l’ambiguità dei sentimenti nella società moderna, fino a strofe con riferimenti non puramente casuali all’ambiente discografico nostrano. Con “92”, il rapper porta un album ricco di contenuti e sancisce ufficialmente il suo ritorno sulla scena musicale a tre anni di distanza da Tra Zenith e Nadir.

Le sonorità dei produttori Slembeatz, Oersbeat, Hellomoto e Andrea Piraz sono impreziosite dalla firma di Marco Zangirolami per il mix ed il mastering dei brani.

TRACKLIST

01. Terra bruciata (prod. by Hellomoto, Andrea Piraz, scratched by Dj J-Kay

02. Maledetto (prod. by Slembeatz e Oersbeat)

03. 92 (prod. by Slembeatz)

04. 2Pac (prod. by Slembeatz)

05. Terrazza sentimento (prod. by Andrea Piraz)

06. Moneygram (prod. by Slembeatz)

07. B.I.T.H. (prod. by Slembeatz)

08. Rules (prod. by Oersbeat)

09. ZB Freestyle (prod. by Slembeatz e Oersbeat)

10. Outro (prod. by Slembeatz)